Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris’te, Helenistik döneme ait, yaklaşık 2 bin yıllık piramit biçimindeki mezarın korunması ve çevresel düzenlemeleri için kapsamlı bir proje başlatıldı.

BİLİMSEL DANIŞMANLIK ALTINDA YÜRÜTÜLÜYOR

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ve Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in bilimsel danışmanlığında ilerliyor. Proje bütçesi Marmaris Ticaret Odası tarafından karşılanmakta ve anıtın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

PİRAMİT MEZARIN TARİHİ

Helenistik döneme ait olan piramit tipli mezar, üzerindeki mermer levhada bulunan eski Yunanca yazıttan anlaşıldığı üzere Diagoras ve eşi Aristomakha’ya ait. Türkiye’deki nadir örneklerden biri olarak öne çıkan bu anıt, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenmiş durumda ve bölgenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

KORUMA ÇALIŞMALARI VE DÜZENLEMELER

Söz konusu çalışmalar doğrultusunda, mezarın çevresindeki yoğun bitki örtüsü temizlenerek alan güvenliği için koruma şeridi çekilecek ve ayrıca fotokapan ile kamera sistemleri kurulacak. Ziyaretçilerin konforu için yürüyüş yolları, basamaklar, bilgilendirme tabelaları ve gece aydınlatması gibi unsurlar da projeye entegre edileceği belirtildi.

MTO YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, projeyi yerinde incelediklerini ifade ederek, “İlçemizin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Türkiye’de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliği taşıyor. Bu anıtın korunması ve güvenli bir şekilde ziyaretçilerin ilgisine sunulması için çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Projemize destek veren Marmaris Müze Müdürlüğü’ne, proje danışmanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Projenin nisan ortasında tamamlanması öngörülüyor.