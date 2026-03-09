Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ana gündem maddesini, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışma oluşturdu. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN MÜHİMMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini dile getirdi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini sundu.