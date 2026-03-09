Hakan Çalhanoğlu’ndan Inter’e Kötü Sakatlık Haberi

Hakan Çalhanoğlu’ndan Kötü Haber

İtalya Serie A kulübü Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında üzücü bir gelişme yaşandığını duyurdu. Kulüp, Çalhanoğlu’nun “sağ uyluk addüktör kaslarında hafif gerilme” olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Sakatlık Duyurusu Yapıldı

Inter’in yapmış olduğu açıklamada, “Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano’daki Humanitas Klinik Enstitüsü’nde MR taramasına girdi. Testler, sağ uyluğundaki addüktör kaslarında hafif bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı.” ifadeleri yer aldı. İtalya’daki spor medyasına göre, 32 yaşındaki futbolcunun, 14 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek olan Serie A karşılaşmasında Atalanta’ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

