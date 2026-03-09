Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Türkiye’de İHA OLAYI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen yeni bir insansız hava aracı vakasıyla ilgili olarak emniyet güçleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yerel halkın yaptığı ihbar sonrasında, ilçe sahilindeki halk plajında parçalanmış bir cisim bulundu. Üzerinde pervanesi bulunan bu cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi.

İHA’DA PATLAYICI MADDE İHTİMALİ

S.A.S. timlerinin gerçekleştirdiği ilk analizde, söz konusu insansız hava aracının üzerinde patlayıcı madde olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu nedenle, plaj çevresinde güvenlik önlemi amacıyla 400 metre çapında bir alan boşaltıldı ve emniyet tedbirleri alındı.

EL YAPIMI VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA DAİR

Gerçekleştirilen ilk incelemeler sonucunda, incelenen İHA’nın el yapımı olduğu ve Ukrayna-Rusya çatışma bölgesinden sürüklenmiş olabileceği düşünülüyor.