Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

sakarya-sahilinde-parcalanmis-iha-tespit-edildi

Türkiye’de İHA OLAYI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen yeni bir insansız hava aracı vakasıyla ilgili olarak emniyet güçleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yerel halkın yaptığı ihbar sonrasında, ilçe sahilindeki halk plajında parçalanmış bir cisim bulundu. Üzerinde pervanesi bulunan bu cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi.

İHA’DA PATLAYICI MADDE İHTİMALİ

S.A.S. timlerinin gerçekleştirdiği ilk analizde, söz konusu insansız hava aracının üzerinde patlayıcı madde olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu nedenle, plaj çevresinde güvenlik önlemi amacıyla 400 metre çapında bir alan boşaltıldı ve emniyet tedbirleri alındı.

EL YAPIMI VE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINA DAİR

Gerçekleştirilen ilk incelemeler sonucunda, incelenen İHA’nın el yapımı olduğu ve Ukrayna-Rusya çatışma bölgesinden sürüklenmiş olabileceği düşünülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüşmek üzere bir araya geldi.
Gündem

Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris'te Helenistik döneme ait piramit şeklindeki mezarın korunması ve ziyaretçi çekmesi için yeni çalışmalar başlatıldı. Projeye Marmaris Ticaret Odası öncülük ediyor.
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1.303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı; Amsterdam ise ikinci sırada yer aldı.
Gündem

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni davet ederek balistik füze hakkında açıklama talep etti.
Gündem

İspanyol Vize Kolaylığı Türk Vatandaşlarını Heyecanlandırdı

Sosyal medya üzerinden gelişen ilişkiler, İspanya'da vize süreçlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepleri gündeme taşıdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.