ABD Ve İsrail’in Saldırıları Mühimmat Stoklarını Tehdit Ediyor

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ilk 36 saati, Batı askeri gücünün dayanıklılığını gözler önüne seriyor. Saldırılar sırasında 3 binden fazla hassas güdümlü mühimmat ve füze savunma sistemi devreye girdi. İran, bu duruma karşı binlerce füze fırlatarak “yıpratma savaşı” metodunu uyguladı. Uzmanlar, İran hava savunmasının pasif kalmasının nedenini ABD ve İsrail’in teknolojik üstünlüğüne bağlıyor.

ÇİN’E BAĞIMLI TEDARİK ZİNCİRİ

Modern mühimmatların büyük bir kısmı, Çin’in kontrolündeki nadir toprak elementlerine bağımlı olarak üretiliyor. Özellikle güdüm kitleri gibi yüksek teknoloji bileşenlerin temini için bu mineraller kritik önem taşıyor. Mühimmat üretimi ise ham madde çıkarımı, işlenmesi ve son üretim aşamasının hepsini içeren karmaşık ve zaman alıcı bir süreç. Uzmanlar, ham madde siparişleri açısından sorunların kısa sürede çözülebileceğini belirtseler de, üretim kapasitesi ve nitelikli işgücü gibi eksikliklerin giderilmesinin uzun süre alacağını ifade ediyor.

DEĞERLİ SİSTEMLER TEHLİKEDE

Katar’daki AN/FPS-132 erken uyarı radarı ve Bahreyn’deki AN/TPS-59 radar sistemleri, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda imha edildi. Yeni radar sistemlerinin üretimi ise uzun bir zaman gerektirebiliyor; AN/FPS-132 için 5–8 yıl, AN/TPS-59 içinse 12–24 ay süre gerekiyor. Her iki sistem için gerekli olan kritik hammaddelerin çoğu, Çin’in kontrolünde bulunuyor.

STRATEJİK HAZIRLIK ELEŞTİRİSİ

Analistler, Batı’nın askeri hazırlıklarının sadece silah sayısına odaklandığına, asıl başarınınysa savaş esnasında kullanılabilir mühimmat kapasitesi ve mühimmat stoklarının hızlı bir şekilde doldurulabilmesiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Tomahawk ve GBU-57 gibi kritik mühimmatların üretiminde yaşanan sınırlamalar ve THAAD gibi hava savunma sistemlerinin özel parçalara olan bağımlılığı, yapısal problemleri daha da derinleştiriyor.

GELECEĞİN SAVAŞLARI MÜHİMMATA BAĞLI

Batı’nın en ileri silah sistemlerinin karmaşık ve uzun bir tedarik zincirine bağımlılığı, gelecekteki çatışmaların gidişatını belirleyecek. Uzmanlar, gelecekteki savaşlarda avantajın kimin daha iyi teknolojiye sahip olduğu değil, kimin mühimmat depolarını daha hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde doldurabildiği ile belirleneceğini vurguluyor.