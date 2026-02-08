Bingöl’de Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

bingol-de-trafik-kazasinda-bir-kisi-hayatini-kaybetti

Kaza, Bingöl-Genç kara yolunun 10. kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü civarında öğle saatlerinde gerçekleşti. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 AKS 487 plakalı araç, havalimanı istikametine giden ve sola dönüş yapmak isteyen 78 AG 598 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedaviye rağmen, yaralılardan Aydın Kayuntu (55), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

