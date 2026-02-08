CHP’li Başkanlardan Mansur Yavaş Vurgusu Geldi

Siyaset sahnesinde istifa ve transfer spekülasyonları hız kesmeden sürüyor. Ankara’daki kulislerde yankı bulan son istifa iddialarına cevap veren CHP’li belediye başkanları, Özer Kasap, Yakup Odabaşı ve Satılmış Karakoç, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ VURGUSU

Üç belediye başkanının da açıklamalarında Mansur Yavaş’a göndermede bulunması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarını gerçekleştiren başkanlar, birlik mesajları verdiler. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, “Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında; ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz.” sözleriyle bu durumu ifade etti.

HİZMETTE BİRLİK MESAJI

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, “Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum.” diyerek, Mansur Yavaş ile birlikte hareket etmenin önemine değindi.

YOL ARKADAŞLIĞI VURGUSU

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da son zamanlarda gündeme gelen asılsız iddialara tepki gösterdi. “Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Ankara Büyükşehir Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik’te ve Ankara’da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” diyerek birlik mesajını pekiştirdi.