Sosyal Medyada Hedef Alınan Başkan Güneş’e Tepkiler Yağdı

Eskişehir’in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yönelik İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içeren paylaşım, AK Parti’den gelen tepkilere yol açtı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sosyal medyada paylaşılan ifadelerle ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında, Korkmaz’ın gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, “Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN GÜNEŞ’E DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı açıklamada, Güneş’e yapılan saldırının sadece bir belediye başkanını değil, Türkiye’deki çalışan, üreten kadınları hedef aldığını ifade etti. Göktaş, “Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz” diyerek hukuki sürece müdahil olacaklarını duyurdu.

SİYASETÇİLERDEN TEPKİLER

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya üzerinden Güneş’i hedef alan paylaşımı kınadı ve “Bu nefret söylemi açıkça her türlü insani, ahlaki ve hukuki değerin karşısındadır” dedi. Ayrıca, sonraki dönemlerde bu tür saldırıların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Güneş’e yapılan saldırıyı nefreti kınayarak, toplumun her kesiminden gelen tepkilere teşekkür etti. Çelik, “Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek, hukuki çerçevede de gerekenin yapılacağına vurgu yaptı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya kullanıcısı Korkmaz hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Korkmaz’ın kimliği belirlenerek gözaltına alındığı açıklandı. Korkmaz’ın önceki gün attığı mesajda, Güneş’in kıyafetine ve görevine yönelik hakaretler yer almakta olduğu kaydedildi.