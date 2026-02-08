Çocuk Suçlular Düzenlemesi Meclis’te Gündeme Geliyor

cocuk-suclular-duzenlemesi-meclis-te-gundeme-geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk suçlularına yönelik yeni düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, merhum Ahmet Minguzzi’yi anarak, şu anki durumu değerlendirdi ve Atlas Çağlayan’ın ailesiyle bir araya geldiğini, ayrıca hayatını kaybeden diğer tüm çocukların ailelerine başsağlığı dilediğini aktardı.

MECLİS’TE YASAL DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLECEK

Bakan Tunç, “Meclis’te yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Hassasiyetimiz büyük. Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi.” ifadelerini kullandı.

