ABD ve Venezuela Arasında Diyalog Yeniden Başladı

VENEZUELA’DAN ABD İLE YENİ DİPLOMATİK GİRİŞİM

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Caracas yönetiminin Washington ile olan diplomatik ilişkileri karşılıklı olarak yeniden tesis etme hedefi doğrultusunda diyalog kanallarını tekrar açtığını açıkladı.

BARIŞ DİPLOMASİSİNE İNANIYORUZ

Yapılan açıklamada, ABD’nin uluslararası hukuku ihlal eden askeri operasyonları sonucu birçok vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. “Venezuela, maruz kaldığı bu saldırıya karşı diplomasi yoluyla direnecektir. Zira egemenliğimizi korumanın, uluslararası hukuku yeniden geçerli kılmanın ve barışı muhafaza etmenin yegane meşru yolunun barış diplomasisi olduğu inancındayız. Başlatılan bu süreç, Devlet Başkanı ve eşinin kaçırılması ile uğradıkları saldırının yarattığı sonuçları masaya yatırmayı ve ortak çıkarlara dayalı bir çalışma takvimini ele almayı hedeflemektedir” şeklinde ifade edildi.

ABD’Lİ HEYET VENEZUELA’DA

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin Venezuela’ya teknik ve lojistik incelemeler yapmak amacıyla geldiği bildirildi. Buna karşılık, Venezuela’dan bir diplomatik grubun da benzer çalışmalar yürütmek üzere ABD’ye hareket edeceği belirtildi.