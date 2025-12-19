ABD Venezuela Gerginliği Devam Ediyor Trump Açıklamalarda Bulundu

Donald Trump yönetimindeki ABD ile Venezuela arasındaki ‘Karayipler gerginliği’ devam ediyor. Trump, NBC News’a telefonla yaptığı bağlantıda, ABD-Venezuela ilişkilerindeki bu gerginlik üzerine yorumlarda bulundu.

DENİZE AÇILACAK KADAR APTAL OLACAKLARSA…

Trump, Venezuela’ya yönelik askeri bir müdahale olasılığını gündeme getirerek, daha fazla petrol tankerinin el konulacağını belirtti. Bir gazetecinin zamanı sorduğunda Trump, “Duruma bağlı. Denize açılmaya devam edecek kadar aptal olurlarsa bizim limanlarımızdan birine dönüş yaparlar.” şeklinde yanıt verdi.

O BENİM NE İSTEDİĞİMİ HERKESTEN DAHA İYİ BİLİYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alıp almadıklarına dair soruya cevap vermeyen Trump, “O, benim ne istediğimi tam olarak biliyor. Herkesten daha iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN VENEZUELA KAYNAKLI PETROL TANKERLERİNİN BLOKE EDİLMESİ TALİMATI

Trump, 16 Aralık tarihli açıklamasında Venezuela yönetimini “yabancı terör örgütü” olarak tanımlamıştı. “Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır.” değerlendirmesinde bulunmuştu. Bu kuşatmanın, Venezuela’nın ABD’den çaldığını iddia ettiği tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları geri vermesi süresince devam edeceğini ifade eden Trump, “Bu nedenle bugün, Venezuela’ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum.” açıklamasında bulundu. Trump ayrıca, “Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal ABD’ye iade edilmelidir.” dedi.