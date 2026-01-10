ABD-Venezuela İlişkilerinde Kapı Açılıyor

VENEZUELA’DAN ABD İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ADIMI

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Caracas yönetiminin Washington ile olan diplomatik ilişkileri yeniden canlandırma amacını güttüğü ifade edildi. Bu çerçevede, diyalog kanallarının tekrar açıldığı bildirildi. Açıklamada, “Venezuela, maruz kaldığı bu saldırıya karşı diplomasi yoluyla direnecektir. Zira egemenliğimizi korumanın, uluslararası hukuku yeniden geçerli kılmanın ve barışı muhafaza etmenin yegane meşru yolunun barış diplomasisi olduğu inancındayız.” denildi.

BARİŞ VE ORTAK ÇALIŞMA YOLU

Ayrıca, açıklamada Devlet Başkanı ve eşinin kaçırılması sonucunda ortaya çıkan durumların masaya yatırılacağı ve ortak çıkarlar doğrultusunda bir çalışma takviminin belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Venezuela’nın ABD’nin uluslararası hukuku ihlal eden askeri operasyonları sonucunda yaşamını yitiren vatandaşlara dikkat çektiği vurgulandı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Açıklamanın devamında, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin teknik ve lojistik incelemelerde bulunmak amacıyla Venezuela’ya ulaştığı belirtildi. Bunun yanı sıra, Venezuela’dan bir diplomatik grubun da benzer çalışmalar yürütmek üzere ABD’ye gideceği bilgisi paylaşıldı.