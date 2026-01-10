ABD Venezuela Kaynaklı Yeni Petrol Tankerine El Koydu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN VENEZUELA’YA YENİ MÜDAHALE

ABD Başkanı, Venezuela kaynaklı yeni bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı. Başkan, “ABD, Venezuela’daki geçici yönetim ile koordineli olarak, bizim onayımız olmadan Venezuela’dan ayrılan bir petrol tankerine el koydu. Bu tanker, şu anda Venezuela’ya geri dönüyor ve buradaki petrol, bu tür satışlar için yaptığımız büyük enerji anlaşması aracılığıyla satılacak” şeklinde ifadeler kullandı.

EL KONULAN BEŞİNCİ TANKER

ABD Güney Saha Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, ‘Olina’ isimli tankere el konulduğu ifade edildi. Son olarak, 7 Ocak’ta biri Kuzey Atlantik Okyanusu’nda, diğeri ise Karayipler bölgesinde olmak üzere iki petrol tankerine el konulmuştu.

YAPTIRIMLAR KAPSAMINDA ARTAN MÜDAHALELER

Venezuela’ya yönelik uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, ABD, ‘Olina’ petrol tankeriyle birlikte toplamda beşinci gemiye el koymuş oldu.