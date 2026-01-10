ABD Venezuela Kaynaklı Yeni Tankere El Koydu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN YENİ TANKER AÇIKLAMASI

ABD Başkanı, Venezuela menşeli yeni bir tankere el koyduklarını bildirdi. Trump, “ABD, Venezuela’daki geçici hükümet ile birlikte, bizim iznimiz olmadan Venezuela’dan ayrılan bir petrol tankerine el koydu. Bu tanker, şu anda Venezuela’ya geri dönüyor ve buradaki petrol, bu tür satışlar için sağladığımız büyük enerji anlaşması çerçevesinde satılacak.” şeklinde ifade etti.

EL KONULAN BEŞİNCİ TANKER

ABD Güney Saha Komutanlığı, ‘Olina’ isimli tankere el konulduğunu duyurdu. En son 7 Ocak’ta, Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bir Rus tescilli petrol tankeri ‘Bella 1’ ve Karayipler bölgesinde başka iki petrol tankerine de ABD tarafından el konulmuştu. Yapılan yaptırımlar doğrultusunda, ‘Olina’ ile birlikte ABD, Venezuela’dan beşinci gemiye el koymuş oldu.