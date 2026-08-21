ABD’li Akademisyen Haksız Gözaltı Kategorisine Alındı

Çin’de gözaltında tutulan Amerikalı akademisyen Min Zin’in kardeşi, onun “haksız gözaltı” ilan edilmesini memnuniyetle karşıladı ve bu kararın serbest bırakılmasına katkı sağlayacağını umduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Min Zin’in gözaltı koşullarını kapsamlı şekilde inceledikten sonra bu yönde bir karar verdiğini duyurdu. Min Zin, haziran ayı başından bu yana cezaevinde tutuluyor. Bu tespit, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in önümüzdeki ay ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşme öncesinde geldi.

KARDEŞİNDEN DUYGUSAL TEPKİ

Min Zin’in kardeşi Aung Maw Zin, haberi duyduğunda gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, bu kararın Pekin yönetimine ağabeyinin davasının öncelikli olduğu mesajını verdiğini söyledi. Aung Maw Zin’e göre Min Zin, bu yaz başında 2018’den beri tanıdığı bir profesörün daveti üzerine Kunming Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansa katılmak üzere Yunnan’a gitti. Daha önce 2025’teki bir konferans da dahil olmak üzere Çin’e sorunsuz seyahat etmişti ancak bu kez ülkeye varır varmaz gözaltına alındı.

ÇİN'DEN SUÇLAMA VE HAKSIZ GÖZALTI AÇIKLAMASI

Çin hükümeti, Min Zin’in “casusluk şüphesi ve Çin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı” gerekçesiyle gözaltında olduğunu açıkladı. Öte yandan Washington’daki Çin Büyükelçiliği sözcüsü, “Çin hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir. Yargı yetkilileri davaları yasaya uygun şekilde yürütür ve sözde haksız gözaltı diye bir şey yoktur” ifadelerini kullandı.

AKADEMİSYENİN GEÇMİŞİ VE AİLESİ

Min Zin, anavatanı Myanmar üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen. Gençliğinde ülkesinde demokrasi yanlısı hareketin içinde öğrenci aktivisti olarak yer aldı ve yedi yıl boyunca saklanmak zorunda kaldı. Daha sonra ABD’ye göç eden Min Zin, UC Berkeley’de doktora programına kaydoldu, eşiyle tanıştı ve ABD vatandaşı oldu. Çiftin ergenlik çağında bir kızı var.

AİLENİN BEKLENTİLERİ VE UMUTLARI

Aung Maw Zin, “2012, Min Zin’in hayatında inanılmaz derecede önemli bir yıldı. Hem ABD vatandaşı hem de baba oldu. Bu an onun için derin anlam taşıyordu. Amerika, anavatanı Burma’da kendisine güvenli bir yer olmadığında ona sığınma hakkı tanımıştı” dedi. Min Zin, 2016’da Myanmar’a dönerek Strateji ve Politika-Myanmar Enstitüsü adlı bir düşünce kuruluşu kurdu. 2021’deki darbenin ardından ailesiyle birlikte Tayland’a taşınan Min Zin, o tarihten bu yana orada yaşıyor.

ARAŞTIRMALARI YALNIZCA MYANMAR ÜZERİNE

Aung Maw Zin, ağabeyinin araştırmalarının tamamen Myanmar üzerine olduğunu, Çin’le ilgili olmadığını vurgulayarak “Çin karşıtı değil. Çin’in Burma’daki krizin çözümüne yardımcı olmasını istiyor” dedi. ABD’li diplomatik personel, Min Zin’i iki aydan uzun süredir devam eden gözaltı sürecinde ziyaret edebildi ancak kardeşi, eşi ve kızı onunla görüşemedi. Aung Maw Zin, ağabeyinin hücre hapsinde tutulduğunu aktardı.

ABD'DEN İKİNCİ HAKSIZ GÖZALTI TESPİTİ

Min Zin, Çin’de haksız gözaltı ilan edilen iki Amerikalıdan biri. Diğeri, kasım 2024’ün başından bu yana gözaltında tutulan sismolog Youlin Chen. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dylan Johnson, “ABD vatandaşlarının güvenliği ve emniyeti Dışişleri Bakanlığı’nın önceliğidir. Bay Zin için savunuculuğumuzu sürdüreceğiz ve Çin’de keyfi olarak gözaltına alınan veya çıkış yasağı uygulanan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep edeceğiz” dedi.

AİLEDEN BAŞKAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Aung Maw Zin, ailesinin “Başkan Trump ve Bakan Rubio’ya Min Zin’i haksız gözaltı ilan ettikleri için derin minnettarlık duyduğunu” belirterek, “Başkanın Amerikalıları eve getirme konusundaki kararlılığını biliyoruz ve kardeşimin serbest bırakılmasını sağlama yeteneğine güveniyorum” dedi. Bu tespitin Min Zin’in kızının babasının bir suçlu olmadığını bilmesine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi. Kardeşine ne söylemek istediği sorulduğunda Aung Maw Zin, ömür boyu sürdürdüğü meditasyon pratiğine devam etmesini tavsiye edeceğini belirterek “Lütfen güçlü kal. Seni eve, ailemizin yanına getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.