Abdulkadir Uraloğlu Duyurdu: Zengezur Koridoru Açılıyor

BARIŞLA BİRLİKTE YENİ İŞBİRLİĞİ ADIMI

Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış sağlanması, bölge huzuru ve ekonomisi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu barışla birlikte Zengezur Koridoru’nun faaliyete geçmesi için önemli bir adım atılmış oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı.

KARŞILIKLI BAĞLANTILAR GÜÇLENİYOR

Bakan Uraloğlu, 224 kilometrelik demiryolu hattının Zengezur Koridoru’nun kritik bir bileşeni olduğunu belirterek, “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek.” ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin atılmasının Türkiye’nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını güçlendireceğini vurguladı.

PROJEYE ÖZEL FİNANSMAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle, proje için 2,4 milyar avro dış finansman sağlandığını belirten Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu’nu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez bulunacak.” şeklinde bir açıklama yaptı.

REGİYONAL EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Temeli atılacak hattın Zengezur Koridoru’na katkıda bulunacağını ifade eden Uraloğlu, “Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak ve Akdeniz’in turizm potansiyeli artacak.” dedi. Uraloğlu ayrıca, bu hattın Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Türkiye’yi bölgede bir işbirliği merkezi haline getireceğini belirtti. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasının, Orta Koridor’un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesini artıracağını da sözlerine ekledi.