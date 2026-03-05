Abdulkadir Uraloğlu: Turistik Doğu Ekspresi Sezonunu Tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel demir yolu rotalarından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında faaliyet gösteren Turistik Doğu Ekspresi’nin, 2025-2026 kış dönemini 10 bin 166 yolcu ile tamamladığını duyurdu. Uraloğlu, bu bağlamda, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi’nin kış sezonunun son seferinin 3 Mart’ta Kars-Ankara istikametinde gerçekleştirildiğini kaydetti. “Dünyanın en güzel demir yolu rotaları arasında yer alan Ankara-Kars güzergahında işletilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 kış döneminde 10 bin 166 yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı.” şeklindeki ifadesiyle durumu özetledi.

SEZONDA 60 SEFER GERÇEKLEŞTİ

Uraloğlu, 2019’dan beri her yaştan ve her coğrafyadan yolcuyu Anadolu’nun eşsiz doğası ve kültürüyle buluşturduğunu vurgulayarak, bu yıl da Turistik Doğu Ekspresi’ne olan ilginin oldukça yüksek olduğunu aktardı. Ekspresin, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir hat olarak, Türkiye’nin zenginliklerini demir yolları aracılığıyla dünyaya tanımanın en etkili yollarından birisi haline geldiğine dikkat çekti. “Bugüne kadar 91 bini aşkın seyahatsever ve fotoğraf tutkunu, Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir deneyim yaşadı.” değerlendirmesinde bulundu.

HER İSTASYON AYRI BİR TARİH

Uraloğlu, 22 Aralık 2025’te başlayan kış sezonunda Turistik Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars güzergahında 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer düzenlendiğini bildirdi. Ekspresin, yolculara 8 yataklı vagon ve yemek vagonuyla hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, “Ekspres, Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, Kars-Ankara yönünde de İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saatlik turizm amaçlı duruşlar gerçekleştirdi. Bu molalarda, yolculara güzergah üzerindeki şehirlerin doğal, tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı.” şeklinde ifade etti.

SEZONDA 126 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ MİSAFİR EDİLDİ

Uraloğlu, ayrıca Bakanlık tarafından yurtdışında düzenlenen U-FEST kapsamında yapılan çekilişte 126 üniversite öğrencisinin Turistik Doğu Ekspresi’nde misafir edildiğini duyurdu. Uraloğlu, “Gençlerin, Anadolu’nun kültürel ve doğal mirası yanında demir yollarını keşfetme fırsatını bulduğuna işaret ederek, “UFEST Ulaştırma Gençlik Festivalleri kapsamında kura ile belirlenen üniversite öğrencilerimiz, ‘UFEST Gençliği ile Turistik Doğu’da Buluşuyoruz’ temasıyla yapılan çalıştaylarda demir yolu sektörünü de yakından tanıma fırsatı buldu. Hem keyifli hem de öğretici bir programla öğrencilerimizin yolculuk deneyimini zenginleştirdik. Yolculuk süresince gençlerin tren içi hizmetler, gar ve istasyon duruşlarına ilişkin gözlemleri ve önerilerini de dikkate aldık, onların geri bildirimleri bizim için çok önemli.” dedi. Uraloğlu, demir yollarının geleceğini inşa ederken gençlerin vizyonuna ihtiyaç olduğunun altını çizdi.