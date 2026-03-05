İran İha’sı Nahçıvan’da Düştü Açıklama Yapıldı

iran-iha-si-nahcivan-da-dustu-aciklama-yapildi

Orta Doğu’daki gerginlik artışa devam ediyor. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, bölgeden kritik bir son dakika haberi geldi.

NAHÇIVAN’DAN DUMANLAR YÜKSELDİ

AzerNEWS’in aktardığına göre, İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA), Azerbaycan’ın Nahçıvan Havalimanı yakınlarına düştüğü bilgisi alındı. Olay yerinden dumanların yükseldiği gözlemlendi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Azerbaycan medyasında yer alan habere göre, İran’a ait bir İHA’nın Nahçıvan’da vurularak düştüğü belirtildi ve resmi makamlardan kısa süre içinde bir açıklama yapılması beklentisi dile getirildi. Bu bağlamda, İran Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşanan olaya dair bir açıklama gerçekleştirerek, “Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz” ifadelerinde bulundu.

