İçişleri Bakanlığı’ndan Sınır Güvenliği Zirvesi

ABD-İsrail ortak saldırıları İran’ı hedef alırken, dünya genelinde endişeler artıyor. Türkiye, olası göç durumuna karşı önlemler alıyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran’da devam eden çatışmalar nedeniyle Türkiye’nin sınır illerindeki valilerle video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin açıklamalar İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

SINIRDA GÜVENLİK PLANLAMASI

Koordinasyonun artırılması amacıyla yapılan toplantıda, faaliyetlerin Milli Savunma Bakanlığı ile uyumlu yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden sınır illerimizin Valileri ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.” ifadeleri yer aldı. Toplantıda, sınır bölgelerinin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve asayiş tedbirleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, ilgili birimlerin saha uygulamaları değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu.

KATILIMCI VALİLER VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Çiftçi’nin katıldığı toplantıya Bakan Yardımcıları ve ilgili birim yöneticileri ile Ağrı, Hakkâri, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay Valileri katıldı. Sınır hattının güvenliği için Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen faaliyetlerin devam edeceği belirtildi ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.