İçişleri Bakanlığı’ndan Sınır Güvenliği Zirvesi

icisleri-bakanligi-ndan-sinir-guvenligi-zirvesi

ABD-İsrail ortak saldırıları İran’ı hedef alırken, dünya genelinde endişeler artıyor. Türkiye, olası göç durumuna karşı önlemler alıyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran’da devam eden çatışmalar nedeniyle Türkiye’nin sınır illerindeki valilerle video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ilişkin açıklamalar İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

SINIRDA GÜVENLİK PLANLAMASI

Koordinasyonun artırılması amacıyla yapılan toplantıda, faaliyetlerin Milli Savunma Bakanlığı ile uyumlu yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden sınır illerimizin Valileri ile Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.” ifadeleri yer aldı. Toplantıda, sınır bölgelerinin güvenlik durumu, hudut güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve asayiş tedbirleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, ilgili birimlerin saha uygulamaları değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunuldu.

KATILIMCI VALİLER VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Çiftçi’nin katıldığı toplantıya Bakan Yardımcıları ve ilgili birim yöneticileri ile Ağrı, Hakkâri, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay Valileri katıldı. Sınır hattının güvenliği için Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen faaliyetlerin devam edeceği belirtildi ve vatandaşların huzuru için yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Diyarbakır’da İki Kardeş Peş Peşe Hayatını Kaybetti

Çınar'da 85 yaşındaki Nezir Denktaş ve kardeşi 83 yaşındaki Beşir Denktaş, bir gün arayla kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdi.
Gündem

Yüksek Yörüngede Gigabit Hızda Lazer Bağlantıları

Avrupa Uzay Ajansı, 36 bin kilometre yükseklikte gerçekleştirdiği uydu bağlantısıyla saniyede 2,6 gigabit hıza ulaşıp, uzay lazer iletişim alanında Çin'i geçti.
Gündem

İran İha’sı Nahçıvan’da Düştü Açıklama Yapıldı

İran, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde havalimanına düşen İHA ile ilgili, Azerbaycan'a yönelik bir hedeflerinin olmadığını ve komşu ülkelere saldırmadıklarını belirtti.
Gündem

MASAK’a 464 Bin Şüpheli İşlem Bildirimi Yapıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu, geçtiğimiz yıl 996 bin 973 kişi hakkında gerçekleştirilen 464 bin 10 şüpheli işlemden 329 bin 150'sini inceledi.
Gündem

Derbi Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün olarak belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.