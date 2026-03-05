Yasa Dışı APP Plaka Kullanımında Cezalar Artıyor

Türkiye’de uzun süre boyunca yasadışı bir şekilde piyasada bulunan APP plakalar, devletin denetim eksiklikleri nedeniyle hâlâ bazı kişiler tarafından satışa sunulmaya devam ediliyor. Ancak bu plakaları kullanan sürücüler ağır idari ve finansal yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Ticaret Bakanlığı, yasalara aykırı satış gerçekleştirenleri tespit ederek cezai yaptırımlar uygulamayı ve APP plaka sorununu köklü bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Yasa dışı olarak üretilen, sahte mühürlü ve karekodlu APP plakaları kullanan sürücüler için ceza miktarı 280 bin liraya kadar çıkabiliyor.

800 TL’YE SATILIYOR

Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, araç sahiplerini sahte plakalar konusunda uyararak, bu plakaların yasal bir süreç dışında internet siteleri aracılığıyla kolayca piyasaya sürüldüğüne dikkat çekti. Başkan Aydeniz, sürücülerin nasıl kandırıldığını şu ifadelerle açıkladı: “İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanılıyor. Bu plakalar standart dışı ve Şoförler Odası’nın plaka basım yetkisi dışında üretiliyor. Darphanenin mührünün sahtesini üreterek APP plakalar üzerinde kullanan kalpazanlar, son dönemdeki karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında plakalar üzerine yerleştiriyor. Birçok araç sahibi, aracında APP plaka bulunduğunun bile farkında değil. İkinci el olarak satın aldığı araçta mevcut olan plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis kontrol noktasında büyük ceza cezalarıyla karşılaşıyor.”

CEZASI 280 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Yeni düzenlemelerle sadece para cezasının değil, hapis cezası riskinin de var olduğunu belirten Aydeniz, sürücüleri ağır yaptırımlar konusunda bilgilendiriyor. “APP plakası olanlar için, ‘Plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlar için 140 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır’ maddesi yürürlüğe girdi. Eğer son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal olursa, her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün boyunca geri alınacak ve araç altmış gün süreyle trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesine göre cezalandırılacak. 204’üncü madde, ‘Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarına aldatmak amacıyla değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ şeklinde hüküm içeriyor.”