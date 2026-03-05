Yüksek Yörüngede Gigabit Hızda Lazer Bağlantıları

Avrupa Uzay Ajansı ile Çin Optoelektronik Enstitüsü, yüksek yörüngedeki uydular aracılığıyla gigabit hızlarında lazer iletişim bağlantısı sağlamayı başardı. ESA, Airbus tarafından üretilen bir terminal vasıtasıyla Alphasat TDP 1 uydusuna bağlanarak, tek bir veri kaybı yaşamadan dakikalar boyunca 2,6 Gbps hızında veri transferi gerçekleştirdi.

KESİNTİSİZ VE YÜKSEK HIZLI İLETİŞİM

Elde edilen teknoloji, okyanus ortalarında veya yalnız çöl alanlarında seyahat eden araçlar için dijital ölü bölgeleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Sürekli hareket ve atmosferdeki bozulmalara rağmen, kurulan hassas lazer bağlantıları, yüksek çözünürlüklü dosyaların saniyeler içerisinde aktarılmasına olanak tanıyor. Çin Optoelektronik Enstitüsü de 40 bin kilometre uzaklıktaki bir uyduyla 1 Gbps hızında bağlantı sağlayarak bu alandaki rekabette güçlü bir konumda olduğunu gösterdi. Sadece dört saniyede kurulan lazer bağlantısı, özel optik sistemler aracılığıyla sinyal bozulmasını gidererek üç saat boyunca kesintisiz sürdürüldü.

ALÇAK YÖRÜNGEDE GÜÇ MÜCADELESİ

Yüksek yörüngede mesafe hedefleri aşılmaya devam ederken, alçak Dünya yörüngesinde bulunan uydular, güç performansı açısından dikkat çekiyor. Çin bu yörüngede ocak ayında 120 Gbps hıza ulaşmayı başardı. Ayrıca, SpaceX de saniyede terabit hızında indirme yapabilen yeni nesil Starlink uydularını uzaya göndermeye hazırlanıyor.

