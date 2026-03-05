Diyarbakır’da İki Kardeş Peş Peşe Hayatını Kaybetti

diyarbakir-da-iki-kardes-pes-pese-hayatini-kaybetti

Denktaş Kardeşlerin Ayrılığı Mahalleyi Üzüntüye Boğdu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Yeşil Mahalle’de yaşayan Nezir ve Beşir Denktaş kardeşler, hayatları boyunca neredeyse hiç ayrı kalmadılar. Uzun yıllar aynı mahallede yan yana yaşayan bu kardeşler, çevrelerindeki insanlar tarafından birbirlerine olan derin bağlılıkları ile tanınmışlardı. Mahalle sakinleri, Denktaş kardeşlerin günlük yaşamlarını çoğu zaman birlikte sürdürdüğünü ve güçlü bağlarıyla örnek teşkil ettiklerini belirtti.

İLK ACILAR SALI GÜNÜ ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, 85 yaşındaki Nezir Denktaş geçtiğimiz salı günü aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Denktaş, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nezir Denktaş kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

KARDEŞ ACISINA DAYANAMADI

Ağabeyinin vefatı, 83 yaşındaki Beşir Denktaş’ı derin bir üzüntüye boğdu. Yakınlarının aktardığına göre, kardeşinin kaybını kabullenmekte zorluk yaşayan Beşir Denktaş, bir gün sonra kendisi de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Beşir Denktaş, uygulanan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

MAHALLEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ HAKİM

Birlikte geçirdikleri hayatlarının ardından Denktaş kardeşlerin peş peşe yaşadığı vefat, Yeşil Mahalle’yi büyük bir hüzne boğdu. Mahalle halkı, iki kardeşin birbirlerine olan güçlü bağlılığının ölümle bile sona ermediğini ifade ederek, yaşanan olayın tüm mahalleyi derinden sarstığını dile getirdi. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Denktaş kardeşlerin cenazeleri mahallede düzenlenen bir törenin ardından toprağa verildi.

