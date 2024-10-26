“Abdullah Karakteri Kızılcık Şerbeti’ne Dönüyor”

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümleri Show TV ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Uzun süredir tartışılan bir mesele de nihayet açıklığa kavuştu. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün rol aldığı dizide bazı değişiklikler yaşanıyor. Settar Tanrıöğren’in beyin kanaması geçirmesi, onun Abdullah karakterine veda etmesine sebep olmuştu.

SEYİRCİ YENİ KARAKTERİ BENİMSEYEMEDİ

Settar Tanrıöğren’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçiş yaptı. Ancak seyirciler bu değişikliğe pek sıcak bakmadı ve yeni Abdullah karakterini benimsemekte zorlandı. Geçtiğimiz günlerde, Settar Tanrıöğren’in sağlığına kavuşmasının ardından tekrar Kızılcık Şerbeti dizisine döneceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

Medya kulislerinde dolaşan bilgilere göre, seyircinin büyük bir beklenti içinde olduğu Abdullah karakterinin Settar Tanrıöğren tarafından yeniden canlandırılacağı düşünülüyor. İlerleyen bölümlerde, Tanrıöğren’in Abdullah karakteri ile Kızılcık Şerbeti’ne döneceği iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu an için, usta oyuncunun veya Kızılcık Şerbeti dizisi yapımcılarının resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi. Dizinin 74. bölümü Cuma akşamı saat 20.00’da Show TV ekranlarında izleyicilere sunulacak.