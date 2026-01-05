Abraham: Beşiktaş Taraftarıyım, En İyi Performansım İçin Mücadele Edeceğim

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya’da kamp yaparak sürdüren Beşiktaş’ta, İngiliz santrafor Tammy Abraham açıklamalarda bulundu. Abraham, ligin ilk yarısındaki performansını ve ikinci yarıya dair beklentilerini dile getirdi. Kaybettikleri karşılaşma sonrasında geceleri uyuyamadığını ifade etti.

KAYBETTİĞİMİZ MAÇTAN SONRA AİLEM ‘TAKILMA’ DİYOR AMA YAPAMIYORUM

İngiliz golcü, kaybettikleri 3 puan sonrası duyduğu üzüntüyü ve öfkeyi paylaştı. “Maç kaybedince geceleri uyuyamıyorum, çok üzgün ve öfkeli oluyorum. Ailem de ‘takılma’ diyor ama yapamıyorum. Beşiktaş için mücadele eden biriyim. En iyi performansımı göstermek istiyorum. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım, sadece oyuncusu değilim.” dedi. Ayrıca, derbilerde kaybetmek istemediğinin altını çizerek, “Her maçı derbi gibi ele almam lazım. ‘Bu maçı kaybedemeyiz’ duygusuyla maça çıkıyorum. Bu maçları kaybetmek beni çok yaralar.” şeklinde konuştu.

Golcü oyuncunun diğer açıklamaları ise şöyle oldu: “Bence atmosferimiz iyi. Takım şu anda mutlu. İyi gidiyor işler. Bu lig arası bizim için çok önemli. Derbi galibiyetiyle seneyi tamamladık. Modumuz iyi. Bu ivmelenmeyi yeni yıla da taşımak istiyoruz.”

YENİ BİR TAKIMDIK VE ARKA PLANDA ŞEYLER VARDI

Abraham, “Yeni bir takımdık. Hoca değişikliği de yaşadık. Arka planda olan bazı başka şeyler de vardı. Futbol böyledir, inişler ve çıkışlar olur. Bizim durumda iniş biraz daha fazla oldu. Kalitemizi göstereceğiz, iyi bir takımız. Bu heyecanı taşımamız lazım.” ifadelerini kullandı.

EN İYİ HALİMLE KALİTEMİ GÖSTERECEĞİM

“Ben her zaman daha iyisini yapabileceğine inanan bir insan oldum. Daha fazla gol atabileceğimi ve katkı verebileceğimi biliyorum. Yaşadığım bazı sakatlıklar da oldu. Bu sene kendi vücuduma daha fazla odaklanacağım ve en iyi halimle kalitemi göstereceğim.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

SERGEN YALÇIN’IN GELİŞİ NİTELİK KATTI

Abraham, “Hem benim için hem de takım için Sergen Yalçın’ın gelişi çok iyi oldu. Hocamızla bire bir görüşmelerim oldu. Birbirimizi karakter olarak anladık.” diyerek teknik direktörle olan iletişimlerinin önemine vurgu yaptı.

FENERBAHÇE MAÇINDA BUNU GÖSTERDİK

Değişim sürecinin zorluklarından bahseden Abraham, “Biz bu değişikliğe hızlıca adapte olmaya çalıştık. Hocamızın bizden istediklerine de uyum sağladık ve ben bunu başardığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe maçında da bunu gösterdik.” dedi.

SÜPER LİG’İN SEVİYESİ BEKLENTİMİN ÜZERİNDE

Abraham, Türk futbolunu dışarıdan gözlemlediğinde lig kalitesinin düşündüğünden daha iyi olduğunu fark ettiğini belirterek, “Gelişen ve büyüyen bir lig. Gelişmeye devam eden, kolay maçın olmadığı bir lig. Seviye beklentimin üzerinde.” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ’TA EFSANE OLMAK İSTERİM

Son olarak, “Les Ferdinand ile tanışma şansına sahip oldum, beni çok destekledi. Ferdinand gibi Beşiktaş’ın efsanelerinden biri olmayı çok isterim. Ama ben hala tam kapasitemi gösterebilmiş değilim. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle oynuyorum. Eğer bir gün Ferdinand’ın ayak izlerini takip edebilirsem ne mutlu bana.” dedi.