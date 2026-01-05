Abraham: Beşiktaş Taraftarıyım ve Mücadele Edeceğim

Sezonun ikinci yarısının hazırlıkları çerçevesinde Antalya’da kamp yapan Beşiktaş’ta, İngiliz santrfor Tammy Abraham açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısındaki performansı ve ikinci yarıya yönelik beklentileri hakkında bilgi veren Abraham, kaybedilen maçların ardından uyuyamadığını aktardı.

KAYBETTİĞİMDE UYUMUYORUM

Kaybedilen 3 puanın ardından üzgün ve öfkeli olduğunu belirten Abraham, “Maç kaybedince geceleri uyuyamıyorum, çok üzgün ve öfkeli oluyorum. Ailem de ‘takılma’ diyor ama yapamıyorum. Beşiktaş için mücadele eden biriyim. En iyi performansımı göstermek istiyorum. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım, sadece oyuncusu değilim.” dedi. Ayrıca derbilerde de kaybetmek istemediğini ifade eden oyuncu, “Her maçı derbi gibi ele almam lazım. ‘Bu maçı kaybedemeyiz’ duygusuyla maça çıkıyorum. Bu maçları kaybetmek beni çok yaralar. Her maçı kazanmayı isterim ama özellikle derbilerde kaybetmek istemem.” şeklinde konuştu.

Abraham, atmosferin iyi olduğunu ve takımın mutlu olduğunu belirterek, “Bence atmosferimiz iyi. Takım şu anda mutlu. İyi gidiyor işler. Bu lig arası bizim için çok önemli. Derbi galibiyetiyle seneyi tamamladık. Modumuz iyi. Bu ivmelenmeyi yeni yıla da taşımak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İYİ BİR TAKIMIZ, KALİTEMİZİ GÖSTERECEĞİZ

Yeni bir takıma sahip olduklarını ve teknik direktör değişikliği yaşadıklarını aktaran Abraham, “Yeni bir takımdık. Hoca değişikliği de yaşadık. Arka planda olan bazı başka şeyler de vardı. Futbol böyledir, inişler ve çıkışlar olur. Bizim durumda iniş biraz daha fazla oldu. Kalitemizi göstereceğiz, iyi bir takımız. Bu heyecanı taşımamız lazım.” diye ekledi.

EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERECEĞİM

Abraham, sürekli daha iyi performans sergileyebileceğine inandığını belirterek, “Daha fazla gol atabileceğimi ve katkı verebileceğimi biliyorum. Yaşadığım bazı sakatlıklar da oldu. Bu sene kendi vücuduma daha fazla odaklanacağım ve en iyi halimle kalitemi göstereceğim.” dedi.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ FAYDALI OLDU

Sergen Yalçın’ın gelişi hakkında da konuşan Abraham, “Hem benim için hem de takım için Sergen Yalçın’ın gelişi çok iyi oldu. Hocamızla benim bire bir görüşmelerim oldu. Birbirimizi karakter olarak anladık. Hocamızı saha içinde değil, saha dışında da anlamamız gerekir.” ifadelerini kullandı.

ADAPTE OLDUK VE KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Değişim sürecinin zorluğuna değinen oyuncu, “Değişiklikler zordur, biz bu değişikliğe hızlıca adapte olmaya çalıştık. Hocamızın bizden istediklerine adapte olmaya çalıştık ve ben adapte olduğumuzu da düşünüyorum. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bütünleşiyoruz. Biz işimizi iyi yaparsak maçları kazanırız. Fenerbahçe maçında da bunu gösterdik.” dedi.

FUTBOL KALİTESİ BEKLENTİMDEN ÜSTTE

Türkiye’deki futbol kalitesinin dışarıdan görüldüğünden daha yüksek olduğunu ifade eden Abraham, “Eskiden de Türkiye’den Beşiktaş’ın, Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın maçlarını biliyordum ama futbol kalitesinin dışarıdan göründüğünden daha iyi olduğunu gördüm. Gelişen ve büyüyen bir lig. Gelişmeye devam eden, kolay maçın olmadığı bir lig. Seviye beklentimin üzerinde.” şeklinde sözlerini tamamladı.

EFSALE KAVUŞMA HEDEFİM VAR

Son olarak Les Ferdinand ile tanışma şansına sahip olduğunu belirten Abraham, “Les Ferdinand ile tanışma şansına sahip oldum, beni çok destekledi. Ferdinand gibi Beşiktaş’ın efsanelerinden birisi olmayı çok isterim tabii ki… Ama ben hala tam kapasitemi gösterebilmiş değilim. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle oynuyorum. Eğer bir gün Ferdinand’ın ayak izlerini takip edebilirsem ne mutlu bana.” diye konuştu.