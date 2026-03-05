Açık Denizde Mahsur Kalan Yolcular Kurtarılmayı Bekliyor

DÜNYA, ORTA DOĞU’DA TATİL KABUSUNA DÖNÜŞTÜ!

Dünya dikkatini savaşa çevirirken, Orta Doğu’ya “hayal gibi bir tatil” umuduyla yola çıkan binlerce yolcu, kendilerini tam anlamıyla bir kabusun içinde buldu. İran’ın gerçekleştirdiği hava saldırıları neticesinde hava sahaları kapandı ve lüks kruvaziyer gemileri, açık denizde mahsur kalan yolcularıyla çalkantılı bir süreç yaşadı. Karaya adım atamayan ve uçuşları iptal olan tatilciler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.

SONSUZ BELİRSİZLİK!

Orta Doğu, artan askeri hareketliliğiyle bir barut fıçısına dönüşürken, gemi turları büyük bir “lojistik facia” haline geldi. İran ve müttefiklerinin saldırıları, sadece askerlere değil, tatilcileri de olumsuz etkiledi. Bölgedeki lüks yolcu gemileri, limanların kapanması ve hava sahalarının yasaklanması yüzünden Akdeniz ve Kızıldeniz arasında “hayalet gemi” gibi dolaşıyor.

SAVAŞ GÖLGESİNDE TATİL!

Lüks kamaralar, zengin açık büfeler ve eğlencelerle başlayan seyahat, füzelerin tehdidi altında bir tahliye krizine dönüşüyor. İran’ın hava saldırıları nedeniyle birçok ülke hava sahasını kapatınca, gemiden inip evine dönmek isteyen yolcuların tüm uçuşları iptal edildi. Stratejik güvenlik kaygılarıyla bazı limanlar, yolcu gemilerini kabul etmeyi durdurmak zorunda kaldı. Dev gemiler, binlerce yolcusuyla açık denizde güvenli liman arayışında beklemeye devam ediyor.

HATIRLATMA: “BİZİ BURADAN KURTARIN!”

Gemi yolcuları, medya ile paylaştıkları açıklamalarda içlerindeki gergin atmosferi aktarıyor. Tatilde olan bu kişiler, “Bölgeden yükselen dumanları güverteden izliyoruz. Ne zaman karaya ayak basacağımız, bizi kimin tahliye edeceği belli değil. Bir belirsizlik içindeyiz” diyerek yardım talebinde bulunuyor. Dünya liderlerinin nükleer tehditleri arasında, bu tatilciler korkutucu bir gerçekle yüzleşiyor: Savaş, turizm dinlemiyor! Lavrov’un nükleer teması üzerine lüks gemilerde mahsur kalan bu bireyler, “küresel krizin” en belirgin mağdurları olarak dikkat çekiyor.