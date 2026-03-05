Mehmet Şimşek Eşel Mobil Sistemini Geçici Olarak Devreye Aldı

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından yükselen petrol fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarına olumsuz etkide bulunmaması için tedbirler alındı. Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan akaryakıt fiyatlarındaki artışların önlenmesi amacıyla, geçici bir süre için eşel mobil sistemi uygulamaya konuldu. Bu sistem sayesinde, akaryakıt fiyatları yükselişe geçtiğinde vergi indirimleri devreye girecek. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, resmi olarak yayımlandı.

GEÇİCİ EŞEL MOBİL SİSTEMİ UYGULAMAYA ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güncel olarak uygulamaya konulan eşel mobil sistemi ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Şimşek, “Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.” sözlerine yer verdi.

DEZENFLASYONİ DESTEKLEME HEDEFİYLE ADIMLAR ATILIYOR

Mali disiplinden ödün vermeksizin dezenflasyonu desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Şimşek, konuya ilişkin detayları paylaştı. Bu yeni sistem, yüksek petrol fiyatlarının yarattığı olumsuz etkilerin asgariye indirilmesine yönelik önemli bir önlem olarak değerlendiriliyor.