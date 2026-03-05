Bengisu Avcı’dan Tarihi Buz Yüzme Başarısı

bengisu-avci-dan-tarihi-buz-yuzme-basarisi

Uluslararası Kış Yüzme Birliği, 2-8 Mart tarihleri arasında Finlandiya’nın Oulu kentinde düzenlenen şampiyonada 50 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımı ile tarihi bir organizasyon gerçekleştirdi. Bu etkinlikte yer alan Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalamada 3,07,83’lük zamanla 30-39 yaş dünya rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 100 metre kurbağalamada 1,29,17’lik derecesi ile dünya ikinciliği elde etti.

BENGİSU AVCI’DAN AÇIKLAMALAR

Sporcunun iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Avcı’nın Türkiye’nin buz yüzmede kısa sürede kaydettiği ilerlemeye dikkat çektiği belirtildi. Avcı, “Buz yüzmeye daha önce sadece 1-2 bireysel sporcu katılırken ilk kez 11 sporcuyla gelip madalya almak harika bir duygu. Burada 17 yaşında yüzücümüz de var, 68 yaşında sporcumuz da. İnanılmaz bir şey başarıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Daha dün buz yüzme kampına katılan ve eğitimler alan sporcularımız, bugün dünyanın en büyük organizasyonunda madalya kazanıyor. Mutluluğumu tarif edecek kelime bulamıyorum. Türkiye, buz yüzmede çok daha iyi noktalara gelecek, birçok sporcumuz daha uluslararası klasmanda madalyalar kazanacak” şeklindeki düşüncelerini aktardı.

ŞAMPİYONADA DİĞER SPORCULAR

Bengisu Avcı’nın yanı sıra şampiyonada İrem Damar, Melisa Uluarslan, İrem Ergin, Şükriye Öz, Eda Savcıgil ve Selin Cansu Demircioğlu gibi kadın sporcuların yanı sıra erkeklerden Sabri Murat Ersöz, Güçlü Baytekin ve Nevzat Arda mücadele etti.

