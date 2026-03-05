Hollanda Doğu Akdeniz’e Savaş Gemisi Gönderdi

Hollanda Savunma Bakanlığı, hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen’in Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Meclis’te gerçekleştirdikleri açıklamalarda, Orta Doğu’daki son gelişmeler ile İran’ın çevre ülkelere yönelik saldırılarının bu kararın alınmasında etkili olduğunu belirtti.

TALEP FRANSA’DAN GELDİ

Hollanda, 3 Mart’ta Fransa’dan gelen bir talep doğrultusunda, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle’ü Doğu Akdeniz’de desteklemek amacıyla Zr.Ms. Evertsen’i göndermeyi değerlendirdi. Her iki geminin yakın zamanda Baltık Denizi’nde gerçekleştirdikleri hazırlık tatbikatları hakkında bilgi veren açıklamada, firkateynin şu anda Doğu Akdeniz’e doğru yol aldığı kaydedildi.

GEMİ KABİYETİ

Nisan 2003 tarihinde denize indirilen ve Temmuz 2005’te hizmete giren Zr.Ms. Evertsen, hava savunma ve komuta yönetimi yeteneğiyle deniz üzerindeki operasyonlarda karargah işlevi görüyor.