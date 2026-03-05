Ozan Kabak Ayın En İyi Futbolcusu Adayı

Ozan Kabak, uzun süreli sakatlığının ardından bu sezon sahalara dönüş yaparak Hoffenheim formasıyla dikkat çekici bir performans sergiliyor. Milli futbolcumuz, gösterdiği başarılı performansla takımının önemli oyuncularından biri durumuna geldi.

PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Kabak, bu sezon Hoffenheim ile 16 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Özellikle son 4 mücadelede 90 dakika sahada kalan Kabak, bu süreçte 2 gol atarak performansını iyice pekiştirdi. Bu başarıları sonucunda, şubat ayının en iyi futbolcuları arasında aday gösterildi.

AYIN EN İYİSİ ADAYLARI ARASINDA GÖSTERİLDİ

Ozan Kabak’ın yer aldığı aday listesinde önemli isimler de yer alıyor. Bu isimler arasında Harry Kane, Luis Diaz, Edmond Tapsoba, Yan Diomande ve Alejandro Grimaldo bulunuyor.

