İsrail Ordusu’ndan Yeni Kısıtlama Güncellemesi Açıklandı

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı, düzenlemelerde güncellemeleri içeren bir açıklama yaptı. 5 Mart 2026 Perşembe gününden itibaren yerel saatle 12:00’den itibaren ‘temel faaliyet’ düzeyinden ‘sınırlı faaliyet’ düzeyine geçileceği ve bu değişikliğin 7 Mart Cumartesi saat 20:00’ye kadar süreceği belirtildi. Yapılan açıklamada, eğitim faaliyetlerinin belirlenen istisnalar haricinde bu güncellemenin kapsamına alınmadığı ve bu faaliyetlerin yasak olmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, gerekli sürede korunaklı alanlara ulaşılması koşuluyla 50 kişiye kadar toplantılara izin verileceği ve korunaklı alana ulaşabilen iş yerlerinde faaliyetlerin devam edebileceği ifade edildi.

İTİRAZLAR VE GEREKÇELER

İç Cephe Komutanlığı’nın bu kararının ardından, İsrail Maliye Bakanlığı’nın çatışmanın ilk haftasında ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların maliyetinin haftalık yaklaşık 9,5 milyar şekel (yaklaşık 3,1 milyar dolar) olduğunu belirttiği ve itirazda bulunduğu kaydedildi. Maliye Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı’na ilettiği bilgilendirme ile işletmelerin ve devletin büyük kayıplarını azaltmak için kısıtlamaların derhal kısmen gevşetilmesini talep etti.

RİSKLER VE EKONOMİK FAALİYETLER

Maliye Bakanlığı, İran’ın İsrail saldırılarına yönelik misillemelerine rağmen, ‘temel faaliyet’ düzeyindeki kısıtlamaların en az 7 Mart’a kadar devam etmesini gerektirecek seviyede bir riskin bulunmadığını savunuyor. Bu bağlamda, 5 Mart itibarıyla çalışanların korunaklı alanlara erişebilmesi şartıyla daha geniş ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının önerildiği ifade edildi. Bakanlık, bu senaryoda haftalık kaybın yaklaşık 4,5 milyar şekele düşeceğini ve mevcut kısıtlamaların devam etmesi halinde yüzbinlerce iş yerinin kapanacağı ile tazminat ödemeleri nedeniyle bütçede milyarlarca şekel açık oluşacağını açıkladı.