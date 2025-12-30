Açlık Sınırı 30 Bin TL’yi Geçti

TÜRK-İŞ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

TÜRK-İŞ tarafından gerçekleştirilen “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Aralık 2025 sonuçları yayımlandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli gıda tüketimi için gerekli harcama miktarı 30 bin 143 lira olarak belirlendi. Ayrıca, gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçları kapsayan ‘yoksulluk sınırı’ 98 bin 188 lira olarak hesaplandı. Yalnızca bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 39 bin 123 lira olarak kaydedildi.

GENEL FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ GÜNDEME GELMEDİ

Aralık ayındaki araştırma bulguları, gıda ürünleri genelinde önemli bir fiyat değişikliği yaşanmadığını gösterdi. Ancak süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında devam eden hareketliliğin yanı sıra et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller grubunda kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarında artış gözlemlendi. Öte yandan, balık çeşitlerinde artan ürün çeşitliliği ile fiyatlarda sınırlı bir gerileme tespit edildi.

TAVUK ETİ FİYATLARI YÜKSELDİ

Araştırma sonuçlarına göre, tavuk etinin kilogram fiyatında bu ay bir artış yaşandığı belirtildi. Yumurtanın fiyatında ise kayda değer bir değişiklik gözlemlenmedi. Kuru baklagiller grubunda ise kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek gibi ürünlerde dikkat çekici bir fiyat dalgalanması olmadığı ifade edildi. Meyve ve sebze fiyatlarına ilişkin ise, sebze fiyatlarının gerileyip, meyve fiyatlarının arttığı bildirildi. Patates ve soğan fiyatlarının bu ay sabit kaldığı da araştırma raporunda yer aldı.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA İSTİKRAR

Aralık ayı sonuçlarına göre ekmek fiyatı değişmezken, bulgur fiyatında bir gerileme yaşandı. Pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin fiyatlarında ise önceki ayla karşılaştırıldığında belirgin bir değişiklik olmadığı görüldü. Temel yağ ürünleri arasında ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatları, bu ay için nispeten stabil kaldı. Zeytinyağı kilogram fiyatında dalgalı bir seyir izlenerek, bu ay da devam ettiği kaydedildi. Siyah ve yeşil zeytin kilogram fiyatlarında ise sınırlı bir artış gözlemlendi.

BİRAZ DAHA PAHALI ÇAY VE IHLAMUR

Baharat ürünleri fiyatlarında değişiklik meydana gelmezken, çay ve ıhlamur gibi maddelerin fiyatlarının bir miktar arttığı tespit edildi. Reçel, bal ve şeker fiyatları ise değişiklik göstermedi. Salçanın kilogram fiyatında da bu ay üzerinde herhangi bir değişiklik izlenmedi.