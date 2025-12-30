Fenerbahçe’den Milan’a Skriniar İçin Yanıt Geldi

Fenerbahçe’nin savunma hattının temel taşlarından biri olan Milan Skriniar, İtalya’dan gelen ilgiyle dikkat çekiyor. İtalyan basınında yayımlanan bilgilere göre, AC Milan, Slovak stoperi transfer etmek için hazırlıklara başlamış durumda. Daha öncesinde Inter Milan formasıyla Serie A’nın en güvenilir savunma oyuncularından biri olarak tanınan Skriniar, şimdi ezeli rakip Milan’ın radarına girmiş durumda.

MİLAN’IN TRANSFER HEDEFİ

Tuttomercato’da çıkan haberlere göre, Milan yönetimi, “Skriniar şart” ifadesini dile getirmiş olsa da, bu transferin finansal ve sportif açıdan zorluklar barındırdığı belirtiliyor. Transferin karmaşıklığı, her iki tarafın da dikkate alması gereken unsurlar içeriyor.

FENERBAHÇE’NİN KARARLILIĞI

Öte yandan, Milan’ın en büyük engeli Fenerbahçe’nin kararlı duruşu. Sarı-lacivertli kulüp, Şampiyonlar Ligi’nde önemli rol oynayan 30 yaşındaki stoperin takımdan gitmesini istemiyor. Fenerbahçe yönetimi, Skriniar’ın takımda kalmasını sağlamak adına gereken adımları atarak, transferin gerçekleşmemesi için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

