Acun Ilıcalı’nın Şoke Edici Hakem ve Lundstram Yorumları

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Sheffield United karşısında yaşanan 2-1’lik mağlubiyetin ardından sinirli bir tavır sergiledi. Maçın hakem yönetimine yönelik tepkilerini dile getiren Ilıcalı, takımının 10 kişi kalmasına neden olan oyuncu John Lundstram’a da sert eleştirilerde bulundu.

ACUN ILICALI’DAN HAKEMLERE TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Lundstram’ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ilıcalı, sosyal medya üzerinden “Sevgili Lunny” diyerek oyuncusuna hitap etti. Paylaşımında, “Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bize göre bugün konuşmamız gereken en önemli şey, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz.” ifadelerini kullandı.

LUNDSTRAM’A SERT UYARI

Ilıcalı, yaşanan mağlubiyetin ardından yaşanan hayal kırıklığını dile getirerek, Lundstram’dan sahadaki adaletsizliklere daha fazla odaklanmasını istedi. “Sahada yaşanan adaletsizliğe daha fazla odaklanmanı ve eski kulübünün taraftarları nedeniyle hissettiğin hayal kırıklığına daha az yer vermeni beklerdim.” diyen Ilıcalı, takımın birlikteliğine vurgu yaptı. “Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Harika bir takımımız, güçlü bir antrenörümüz ve play-off’lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlarımız var.” sözleriyle takım ruhunu pekiştirdi.

