Fenerbahçe’nin Marco Asensio’su Rize Maçında Dönüş Yapabilir

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Fenerbahçe’nin 10 numarası Marco Asensio’dan sevindirici gelişme geldi.
OLUMLU TEDAVİ SÜRECİ
Sol diz ön çapraz bağında ödem tespit edilen İspanyol oyuncunun, 10 gün içinde sahalara dönüş yapabileceği ifade edildi. Başlatılan tedavi süreci ise olumlu bir ilerleme kaydetti.
ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA GÖRÜNME İHTİMALİ
Asensio’nun önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek önemli Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor. Sağlık ekibinin, oyuncunun durumunu hafta boyunca dikkatle takip edeceği ve tam olarak hazır olmadan riske edilmeyeceği belirtildi.