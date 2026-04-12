Işın Karaca Yunanistan’dan Deport Edildiği Açıklandı

Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan’a girişinin reddedildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Atina’da bulunduğu sırada ülkeye alınmadığını duyurdu.

GEREKÇE İZMİR MARŞI OLDU

Karaca, kendisine sunulan belgeleri paylaşarak, 2024 yılında Gümülcine’de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı ifadeler dolayısıyla Yunanistan’a giremeyeceğinin belirtildiğini ifade etti. Ünlü sanatçı, bu durumu bir “milli mesele” olarak değerlendirdi.

AİLESİ GİRDİ, KENDİSİ SINIRDIŞI EDİLDİ

Yaşadığı olayı aktaran Karaca, eşi ve kızının Yunanistan’a giriş yaptığını ancak kendisinin sınır dışı edildiğini belirtti. Saatlerce bekletildiğinden şikayet eden sanatçı, “Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış.” dedi.

TURİST OLARAK GELDİK, BU MUAMELEYİ GÖRDÜK

Karaca, turist sıfatıyla gittikleri bir ülkede maruz kaldıkları muameleye isyan ederek, temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını vurguladı. Yaşadığı bu süreci eleştirerek, durumu kamuoyuyla paylaşma gereği duydu.

