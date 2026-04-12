Trabzonspor Alanyaspor ile Beraberlikte Kaldı

Trabzonspor, Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor ile karşılaştı. Oba Stadı’nda gerçekleşen mücadele, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

TRABZONSPOR GOLÜ BULDU

Karşılaşmada Trabzonspor’un tek sayısı 58. dakikada Ozan Tufan ile geldi. Alanyaspor ise 67. dakikada penaltıdan Güven Yalçın’ın katkısıyla eşitliği sağladı.

PUNAN DURUMU GÜNCELLENDİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor’un puan toplamı 64’e yükselirken, Alanyaspor 33 puana ulaştı.

GELECEK MAÇLAR BELLİ OLDU

Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, kendi evinde Başakşehir ile mücadele edecek. Alanyaspor da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.