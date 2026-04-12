Fenerbahçe’nin Kayserispor Maçındaki Santrfor Sorunu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası TRT Spor’da değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, karşılaşmanın detaylarını aktardı.

MAÇ TEK KALE OYNANDI

Yağcıoğlu, “Asensio’nun olmadığı bir maçta Fenerbahçe’nin hücum anlamında neler yapacağını merak ediyorduk” diyerek sözlerine başladı. Kayserispor gibi savunmaya odaklı takımlara karşı Fenerbahçe’nin geçmişte sürpriz puan kaybı yaşadığını belirtti. Bu maçta ilk golün gecikmesi durumunda Fenerbahçe’nin zor durumda kalabileceği düşüncesini dile getirdi. Maçın genelinde üstün bir oyun sergilendiğini ifade eden Yağcıoğlu, “Maç tamamen tek kale oynandı. Kante’nin kusursuz oyunuyla hem savunmada hem de hücumda etkili oldu” dedi. İlk yarıda Guendouzi’nin de Kante’ye destek verdiğini, ancak net pozisyonların az olduğunu vurguladı. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin daha kontrollü bir oyun sergilediğini ve Talisca’nın şık gollerinin ardından maçı bitirdiğini söyledi.

TARAFAR ‘SANTRFOR’ İSTİYOR

Ligin sonlarına yaklaşıldığını belirten Yağcıoğlu, “Puan farkı 4, maç fazlasıyla 1’e indi. Oynanmamış maç kazanılmamıştır” diyerek durumu analiz etti. Taraftarların “Santrfor” diye bağırdığını, bunun önemli bir sıkıntı olduğunu ifade etti. Sidiki Cherif’in geçmiş maçlardaki kaçırdığı gollere dikkat çeken Yağcıoğlu, bu oyuncunun özelliklerinin iyi olduğunu ama son vuruş becerisi ve takım oyununda eksiklikler yaşadığını aktardı. Fenerbahçe’nin etkili bir forvetinin olması durumunda kaybedilen puanların da kaybedilmeyebileceğini vurguladı.

İYİ BİR SANTRFORA İHTİYAÇ VAR

Yağcıoğlu, Fenerbahçe’nin 66 gol atmış olmasına rağmen bazı maçlarda santrfora ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Hep örnek veriyorum, Onuachu… Trabzonspor için farklı bir seviye” diyerek benzer durumların oynanabileceğini ifade etti. Fenerbahçe’nin bu sezon daha iyi bir pozisyonda olabileceğini, iyi bir santrforla farklı senaryoların mümkün olabileceğini dile getirdi.

Fenerbahçe’nin Marco Asensio’su Rize Maçında Dönüş Yapabilir

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan Marco Asensio'nun sağlık durumu hakkında önemli bir güncelleme alındı.
Işın Karaca Yunanistan’dan Deport Edildiği Açıklandı

Şarkıcı Işın Karaca, Yunanistan'da "Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadesiyle İzmir Marşı'nı seslendirdiği için girişine izin verilmediğini bildirdi.
Fenerbahçe’den Kayserispor Galibiyeti: Skriniar’ın Durumu Açıklık Kazandı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından Skriniar ile ilgili bilgi vererek oyuncunun durumunu değerlendirdi.
Trabzonspor Alanyaspor ile Beraberlikte Kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Galatasaray’dan Sakatlıklarla İlgili Açıklama Geldi

Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın dizinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu. Victor Osimhen ise özel programla antrenmanlarına devam ediyor. Kaleci Günay Güvenç tedavi edilmekte.