Acun Ilıcalı: Yıllarca hata yapmışız

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, uzun yıllardır yarışmaya katılmak için çaba harcayan ve bu sezon Survivor’da fırtına gibi esen Özgür Tetik hakkında itirafta bulundu.

Nisa Bölükbaşı’nın tartışmalı ‘All Star’ şampiyonluğu sonrası bu sezon yeniden ‘ünlüler gönlüllüler’ formatı ile ekranlarda olan ‘Survivor 2023’te büyük final için geri sayım başladı. Haftanın üçüncü eleme adayının belirlendiği ada konseyine, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı’nın itirafı damga vurdu.

TV8’in fenomen yarışmacı Survivor 2023, 29 Mayıs Pazartesi akşamı bireysel dokunulmazlık mücadelesine sahne oldu. Final mücadelesinde iddialı yarışmacılar Özgür etik ile Osman Can karşı karşıya geldi.

İlk oyunu Özgür, ikinci oyunu Osman Can, üçüncü oyunu Özgür, dördüncü oyunu Osman Can; beşinci, altıncı ve yedinci oyunu Özgür kazandı. 5-2’lik skorla dokunulmazlığın galibi Özgür oldu.

Haftanın üçüncü eleme adayını söyleme hakkını elde eden Özgür, eleme adayı olarak Ertuğ Onur Yaşlıoğlu’nun adını verdi. Böylece bu hafta eleme potasına giren isimler Asena Demirbağ, Cansu Tuman ve Ertuğ oldu. Özgür ödülden faydalanması için Osman Can ile Yusuf Yıldız’ı seçti. Üç yarışmacı, hem soğuk kahve ve tavuklu sandviç yedi hem de scuba diving serüveni yaşadı.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞIMIZ YARIŞMACILAR OLDU”

Yarışmacılar, dokunulmazlığın ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Başarılı televizyoncu, Survivor Özgür hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, dikkat çeken bir de itrafta bulundu.