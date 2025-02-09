Ada Yarar Oyunculuğa ‘Yeni Hayat’ Dizisiyle Başlıyor

ADA YARAR, İNGİLTERE’DE EĞİTİMİNİ TAMAMLAYIP TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar’ın kızı Ada Yarar, İngiltere’de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri döndü. Ada Yarar, şimdi ilk rolüyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncular Bennu Yıldırımlar ve Bülent Emin Yarar’ın kızı Ada, Arts University Bournemouth’un oyunculuk bölümünden mezun oldu ve “Yeni Hayat” dizisinin kadrosuna katıldı. Genç oyuncu, dizide ‘Yasemin’ karakterini canlandıracak. Belçim Bilgin, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hira Koyuncuoğlu’nun başrolü paylaştığı dizi, hapishaneden kaçan üç kadının Yeni Hayat adlı kasabadaki serüvenlerini konu alıyor. Alphan Dikmen’in yazıp yönettiği dizi, 10 bölümden oluşacak.

ÜNLÜ ÇOCUKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Sinema, televizyon, müzik ve sahne dünyasında bazı ünlülerin çocukları da en az ebeveynleri kadar ilgi görüyor. Her adımları takip ediliyor. Ancak bazı ünlüler, çocuklarını kameralardan ve basından gizli tutmayı tercih ediyor. İşte ünlü isimler ve tanınmayan çocukları…

EMRAH’TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Emrah, Sibel Erdoğan ile yaptığı evliliğinden kızı Eleysa’nın 8. doğum gününü sosyal medyada kutladı. Şarkıcı, paylaşımına şu ifadeleri ekledi: “Kalbim, aşkım, prensesim, benim akıllı kızım Eleysam, sen bugün 8 yaşına girdin. Sana olan sevgimin hiçbir tarifi yok. Bana karşılıksız sevgiyi öğretiyorsun, bana sarılıp babacığım dediğin zaman gerçek mutluluğu öğretiyorsun. Babandan sana söz, ömrümün sonuna kadar yanındayım, dağ gibi arkandayım.”

CEYLAN BUKE’DEN MUTLULUK PAYLAŞIMI

Ceylan, çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğraflara “Şuraya evlatlarıyla gurur duyan bir anne bırakıyorum.” notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede birçok beğeni aldı. Ceylan, ilk çocuğu Melodi’yi kucağına aldığında sadece 16 yaşındaydı.

İNCI TÜRKAY’LA GÜZEL ANILAR

Oyuncu İnci Türkay, Ahmet Eroğlu ile olan evliliğinden oğlu Ali’nin 19. yaş gününü kutladı. Türkay, oğluyla yakın arkadaşı Sinan Halefoğlu’nun çocukluk fotoğraflarını paylaşarak, “19 oldular bin şükür” notunu yazdı.

NİLÜFER’İN KIZI 24 YAŞINA GİRDİ

Ünlü sanatçı Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı, 24 yaşına girdi. Nilüfer, sosyal medya paylaşımında “Bugün 22 Temmuz. Benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana… Hayat sana teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

RÜZGAR BÜYÜDÜ

Sema Şimşek, Burak Hakkı ile olan evliliğinden oğlu Rüzgar ile sosyal medya paylaşımları yaptı. 15 yaşındaki Rüzgar’ın annesini geçmesi dikkat çekti. Aile hayatlarının gözlerden uzak olduğu biliniyor.

KIZIYLA FİLM HAZIRLIYOR

Tolga Çevik, Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile yaptığı evlilikten Tan ve Tuna adında iki çocuğu var. Çevik, kızı Tuna ile bir film hazırlığında olduklarını belirtirken, “Çocuklar ‘güzel bir şey yaptı’ diye bekliyorum. Eğlenmeye geldik.” dedi. 17 yaşındaki Tuna’nın babasına olan benzerliği dikkat çekti.

SEDA GÜVEN’DEN EBEVEYN HAZIRLIKLARI

Oyuncu Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmiş ve 2020 yılında oğlu Yiğit Ali’yi kucağına almıştır. 21 Ağustos’ta kızıyla bir araya geldiği anları, “Kepçe çıkmışsın annem ama ne yapayım ben, en iyi bunlarda çıkmışım.” mesajıyla paylaşarak duydu.

EBRU ŞALLI’NIN OĞUL DUYGUSU

Model Ebru Şallı, 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden doğan oğlu Pars Tan’ı anarak zor günleri oğlu Beren Tan’ın desteğiyle atlattığını ifade etti. 18 yaşındaki Beren, yakışıklılığı ile dikkat çekti.

DURU’NUN GÜZELLİĞİ

Emine Ün, kızı Duru Kınay ile sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Duru, annesi Emine Ün’ün kopyası olarak yorumlandı.

SADDETTİN SARAN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sadettin Saran, kızı Lal Saran’ın 25. yaş gününü çocukluk fotoğrafıyla kutladı. “Kızım benim gözümde hep böyle… İyi ki doğdun kızım…” yazdı.

DEMET ŞENER VE İREM

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem’in 16. yaşını “Güzel kızım, ilk göz ağrım, hayat arkadaşım, sırdaşım, akıl danıştığım…” mesajı ile kutladı.

İKİZLERLE YENİ BAŞLANGIÇ

Ozan Çobanoğlu, ikizleri Mert ve Tibet’in doğumuyla birlikte ikinci kez babalık sevincini yaşadı. “Boynuz kulağı geçermiş 🙂 1.86 boy :)” paylaşımıyla oğlu ile olan ilişkisini pekiştirdi.

AİLE MESLEĞİNE SAHİP ÇIKTI

Öne çıkan bir diğer durum, Tatbikat Sahnesi’nin kurucuları Erdal Beşikçioğlu ile Elvin Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu’nun oyunculuk mesleğini seçmesi. “Ailemin payı büyük.” diyerek bu konudaki hislerini aktardı.

SAVAŞ ZAFER’İN YENİ HAYATI

Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile yaptığı evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer’i geçtiğimiz aylarda nikah masasında gördü.

Talat Bulut’un eğitime yurt dışında giden kızı için çektiği veda videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.