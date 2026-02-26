Adalet Bakanı Akın Gürlek Sosyal Medya Düzenlemesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV’de yayınlanan “Son Durum” programına katılarak gündemdeki önemli meseleleri değerlendirdi. Sunucu Ahmet Karpat’ın yönelttiği sorulara yanıt veren Gürlek, “Uygulamadan geldiğim için yargının sorunlarını biliyorum, o yüzden hemen uygulamaya geçtim.” şeklinde konuşarak, görevdeki ilk iki haftasını ve bu süreçteki hızlı gelişmeleri aktardı. Sosyal medya düzenlemesinin iki aşamadan oluştuğunu belirten Gürlek, uzun süren yargılamaların sonlandırılmasının öncelik olduğunu ifade etti. Ayrıca, yasa dışı bahis ve şike konusunda özel birimin kurulacağına dair açıklamalar yaptı.

UYGULAMALAR İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Sosyal medyada anonim hesaplara bir süre sınırlaması getirileceği ve çocuklara yönelik yeni düzenlemelerin 12. Yargı Paketi’ne dahil edilebileceği belirten Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 15 yaşından küçük çocuklar için yürüttüğü çalışmalara da dikkat çekti. Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın da anonim hesaplarla ilgili bir düzenleme üzerinde çalıştığını söyledi.

SAHTE HESAPLARA KARŞI ÖNLEMLER

Gürlek, sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak, “Sosyal medyada sahte hesapları kapatacağız, anonim hesap açıklayacak.” dedi. Kullanıcı doğrulama sistemine geçileceğini ifade ederek, “Kişisel bilgilerim onların eline mi geçecek?” endişelerine yanıt verdi. 15 yaşında sosyal medya kullanımına yönelik bir kriter belirlemeyi planladıklarını vurguladı.

ÇOCUKLARI KORUMA AMAÇLI DÜZENLEME

Çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında bilgi veren Gürlek, “Sosyal medyada genel ahlakı bozan, çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz.” ifadesini kullandı. Çocukların geleceği için gerekli önlemlerin alınacağını belirten Gürlek, bu konuların 12. Yargı Paketi’nde yer almasının planlandığını belirtti.

HESAPLARA DÜZENLEME SÜRESİ

Sosyal medya hesapları ile ilgili sorumluluk vurgusu yapan Gürlek, anonim hesaplara belirli bir süre verileceğini ifade etti. “Örneğin, 4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak.” açıklamasıyla, hesap açan kişilerin sorumluluk taşıması gerektiğini dile getirdi.

AVUKATLARIN SOSYAL HAKLARI

Gürlek, avukatların sosyal hakları ve cezaevi görüşmeleri üzerine de değindi. Avukatların kurye olarak kullanılması sorununa dikkat çekerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE KAPSAMINDA YENİ ÖNERİLER

Yasa dışı bahis ve sanal kumar ile mücadelede önemli adımlar atılacağını vurgulayan Gürlek, toplum açısından bu konunun ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade etti. “Yurt dışında bahis siteleri var. Bu para Türkiye’ye geldiğinde kara para olarak dolanıyor.” ifadesiyle, yasadışı bahis konusundaki mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

12. YARGI PAKETİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Gürlek, 12. Yargı Paketi için özel bir ekip kurduklarını ve bu konudaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Meclis’in ihtiyaç duyması hâlinde kendilerinin hazırlanmış durumda olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu OPERASYONLARI DEVAM EDECEK

Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Gürlek, İstanbul’da düzenlenen operasyonların detaylarını aktararak, “Uyuşturucu operasyonlarının devamı gelecektir.” dedi. Operasyonların hedefinin uyuşturucu ile mücadelede kararlılık olduğunu ifade etti.

Alo ADALET HATTI UYGULAMAYA GİRECEK

Gürlek, “Alo Adalet” hattının hayata geçirileceğini duyurarak, bunun adli işlem süreçlerinde vatandaşlara rehberlik edeceğini belirtti.

GÜNDEMDEKİ DÜZENLEMELER

Bakanlık bünyesindeki kadro değişikliklerinin de gündeme gelebileceğini vurgulayan Gürlek, avukatlara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. “İnfaz kanunu ve terörle mücadeleyle ilgili bir yeni kanun çıkabilir.” şeklindeki ifadesiyle, devam eden çalışmalara dair bilgiler sundu.

Gürlek, yasal düzenlemelerin geçerliliği konusunda atılan adımların yakından takip edileceğini belirtirken, “Terörsüz Türkiye” sürecinin olumlu ilerlediğini sözlerine ekledi.

FUTBOLDA ŞİKELE MÜCADELE

Futbol sahasındaki şike ile mücadeleye de değinen Gürlek, “Futbolun temiz olması lazım.” ifadesiyle bu konudaki kararlılıklarını sergiledi. Yeni bir yapılanmanın planlandığını da duyurarak, şike ile ilgili özel bir ekibin kurulacağını belirtti.