Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Canlı Yayın Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davanın TRT’de canlı yayınlanması konusundaki çağrısını sorduğunda Bakan Gürlek, “Canlı yayınlamamız için kanun değişikliği gerekiyor. Şu anki mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama kanun değişirse canlı yayınlanabilir” ifadelerini kullandı.

MAHKEME SALONLARINDA SİYASİ GÖSTERİ YAPILAMAZ

Bakan Gürlek, İmamoğlu’nun yer aldığı “çıkar amaçlı suç örgütü” davasında yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, siyasi gösteri yapılamaz. Mahkeme salonlarında yalnızca yargılama gerçekleştirilir ve burada kişilerin statüleri ya da görevleri önemli değildir; herkes sanık statüsündedir. Hukuki açıdan sanık terimi bu nedenle kullanılmaktadır. Mahkeme içerisinde hakim ve savcı, sanığa hitap ederken, ‘Sanık Ekrem’ diye seslenir, ‘belediye başkanım’ diye değil. Bu noktayı ayrıştırmamız gerekiyor. Anayasamızın 138. maddesine göre, mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar ve yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat veya emir veremez, bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapılması söz konusu değildir. Usul kuralları vardır ve her sanığın ne zaman savunma yapacağı mahkeme heyeti tarafından belirlenmiştir. Ekrem İmamoğlu, mahkeme tarafından belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Bunun dışında, avukatlar konuşma talebinde bulunabilir ve mahkemede usul ve tartışmalarla ilgili önce taraflara söz verilebilir. Ancak burada kesinlikle selamlama konuşması yapılması ne mahkemeye ne de düzene yakışır. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi, heyet başkanına aittir. Mahkeme salonlarının yıpratılmaması gerekir; burada yalnızca yargılama yapılmalı ve siyasi gösterilere müsaade edilmemelidir. Hiçbir mahkeme bu tür davranışlardan etkilenmez ve kararını dosyadaki delillere göre vicdani kanaat ile verir.”