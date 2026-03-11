Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Canlı Yayın Meselesine Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davanın TRT’den canlı olarak yayımlanması talebini sorması üzerine Bakan Gürlek, “Canlı yayınlamamız için kanun değişikliği gerekiyor. Şu anki mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok. Ama kanun değişirse canlı yayınlanabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

MAHKEME SALONLARINDA SİYASİ ŞOV YAPILAMAZ

Bakan Gürlek, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” ile ilgili 107’si tutuklu 407 sanıklık davanın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, “Yargılama süreci devam ediyor. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, siyasi şov yapılması mümkün değildir. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılmakta, burada kişilerin statüleri ve görevleri önemli değildir; herkes sanık konumundadır. Hukuki anlamda sanık terimi bu yüzden kullanılıyor. Mahkeme salonunda hakim ve savcı, ‘Sanık Ekrem’ diye hitap ediyor, ‘belediye başkanım’ demiyor. Bunu ayırt etmemiz gerekiyor.” dedi.

ANAYASAL GEREKLİLİKLER VURGULANDI

Gürlek, Anayasa’nın 138. maddesine dikkat çekerek mahkemelerin Türk milleti adına yargılama yaptığını belirtti. Yargılama sürecinde kimsenin mahkemelere telkin, talimat veya emir veremeyeceğinin altını çizen Bakan, “Kesinlikle burası selamlama konuşması yapılan bir yer değil. Usul kuralları çerçevesinde her sanığın savunma yapma zamanı mahkeme heyeti tarafından belirleniyor. Ekrem İmamoğlu da mahkeme bir gün belirleyecek ve o gün savunmasını yapacak. Bunun dışında yalnızca avukatlar söz alabilir. Ancak burası selamlama konuşması yapılacak bir mahkeme değil; bu durum mahkememize ve adalet düzenine yakışmaz. Mahkeme düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına aittir. Mahkeme salonlarını yıpratmaktan kaçınmalıyız. Orada yalnızca yargılama yapılması gerekir, siyasi şov yapılmasına izin verilmez. Hiçbir mahkeme bunlardan etkilenmeyecek, kararlarını dosyadaki delillere göre vicdani kanaatle verecektir.” ifadelerini kullandı.