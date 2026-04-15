Beşiktaş’tan Kartal Kayra Yılmaz Açıklaması Geldi

FUTBOLCUNUN YARALANIŞI HASTANEDE TEŞHİS EDİLDİ

Beşiktaş, futbol takımının bugünkü antrenmanı sırasında rotasyonel bir yaralanma yaşayan futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtığı olduğu belirlenmiştir.

TEDAVİ SÜRECİ HIZLA BAŞLADI

Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın tedavi sürecine sağlık ekibi tarafından derhal başlanmıştır. Oyuncunun cerrahi tedavisinin planlandığı belirtilirken, tedavi süreci hakkında ayrıntıların ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmiştir.

Gündem

Galatasaray Yıldızı Asprilla Paylaşımıyla Tepkileri Üzerine Çekti

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Yaser Asprilla ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Takımın yeni oyuncusu hakkında merak uyandıran detaylar ortaya çıktı.
Gündem

Yeşil Kundura Konkordato Sürecinde İflas Etti

Yeşil Kundura adıyla bilinen köklü Türk ayakkabı markası HK Kundura, iflas başvurusu yaptı ve faaliyetine son verdi.
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü ve tüm iddiaların derinlemesine araştırıldığını bildirdi.
Gündem

Kerem Aktürkoğlu Baba Olacağını Duyurdu

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile baba olacağını duyurdu. Aktürkoğlu, heyecanını paylaşarak, herkese böyle bir mutluluk dilediğini belirtti.
Gündem

Mplus Türkiye Yapay Zeka İle Müşteri Taleplerini Yönetiyor

Marka tercihlerinde müşteri deneyiminin önemi artarken, Mplus Türkiye, yapay zeka ile müşteri taleplerinin büyük bir kısmını etkili bir şekilde yönetiyor ve iş gücünde önemli optimizasyonlar sağlıyor.