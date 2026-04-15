Beşiktaş’tan Kartal Kayra Yılmaz Açıklaması Geldi

FUTBOLCUNUN YARALANIŞI HASTANEDE TEŞHİS EDİLDİ

Beşiktaş, futbol takımının bugünkü antrenmanı sırasında rotasyonel bir yaralanma yaşayan futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtığı olduğu belirlenmiştir.

TEDAVİ SÜRECİ HIZLA BAŞLADI

Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz’ın tedavi sürecine sağlık ekibi tarafından derhal başlanmıştır. Oyuncunun cerrahi tedavisinin planlandığı belirtilirken, tedavi süreci hakkında ayrıntıların ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmiştir.