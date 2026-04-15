Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Soruşturmasına Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

TUNCELİ’DEKİ GÜLİSTAN DOKU DAVASI

2020 yılında Tunceli’de kaybolan ve bir daha izine rastlanmayan Gülistan Doku’ya yönelik yürütülen soruşturmada önemli şüphelerin bulunduğunu belirten Gürlek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun tüm delillerin toplandığını ifade ettiğini aktardı. Gürlek, “Başsavcımız çok titiz çalıştı. Gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMANIN DÖNÜM NOKTASI

Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda herhangi bir takdir yetkisine sahip olmadığını, soruşturmanın başsavcılığın yürütmesi gerektiğini vurguladı. “Kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği henüz netlik kazanmış değil. Kamu vicdanını zedeleyen bir durum vardır. Soruşturmada kesin sonuca ulaşılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Devam eden soruşturma ve gözaltı süreçlerinin sürdüğünü belirten bakan, “Şahısların profesyonel hayatı, rütbesi veya görevi önemli değildir.” dedi.

HUKUK DIŞI FAALİYETLERLE MÜCADELE

Bakan Gürlek, yasadışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumar konularında kararlılık sergilediklerini açıkladı. “81 ile genelge gönderdim. Bu konulardaki soruşturmalar yürütülüyor.” diye ekledi.

YARGI SÜREÇLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Bakanlık gündeminde yer alan 12’nci Yargı Paketiyle ilgili soru üzerine Gürlek, “Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yargı süreçlerinin hızlandırılması için gerekli adımların atılacağını anladık. Buna yönelik çalışmalarımız mevcut.” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye sürecine dair yapılacak yasal düzenlemeleri de gündeme alan Gürlek, “Komisyon raporunu Meclis’e sunduk. Adalet Bakanlığı olarak bu konuda destek olabileceğimizi ifade ettik. Ancak kapsamını tamamen Meclis belirleyecek.” dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin soruşturma izni hakkında da bilgi veren Gürlek, İçişleri Bakanlığı’nın izin verdiğini hatırlatarak, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmasına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Adalet Bakanı, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıya dair soruşturmanın da sürdüğünü kaydetti.