Kıskanmak Dizisi Yayın Akışından Çıkarıldı

NOW TV’nin salı akşamlarına damgasını vuran dizisi Kıskanmak, bu hafta ekranlara gelmedi. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanması beklenirken, iptal kararı alındı.

YAYIN AKIŞINDAN KALDIRILDI

NOW TV, diziyi aniden yayın akışından çıkardı.

KISKANMAK FİNAL YAPACAK MI?

Kıskanmak, son dönemde reytinglerde yaşadığı düşüş nedeniyle final yapacağı söylentileriyle öne çıkıyordu. Dizinin beklenmedik bir şekilde yayın akışından kaldırılma nedeni ise netleşti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, konuyla ilgili olarak dizinin bu haftaki bölümü için yeterli reklamın toplanamadığını ve bu durumun yayın akışından çıkarılmasına neden olduğunu bildirdi.

ÖZGÜ NAMAL’IN AÇIKLAMASI

Diğer yandan, Özgü Namal’ın açıklamalarıyla Kıskanmak’ın final yapma ihtimali belirmişti. Namal, “Yeni sezon planı vardı ama şu anda şartlar ve koşullar çok uygun değil sanırım. Herhalde bu sezon sonunda final yapılacak. Öyle biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

SELHATTİN PAŞALI VE BOŞANMA İDDİASI

Masumiyet Müzesi dizisinin başrollerindeki Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, boşanma aşamasına geldi. Ünlü oyuncunun, eşini rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

