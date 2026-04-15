Fintech Çözümleri İşletmelerin Rekabet Gücünü Artırıyor

Son yıllarda hızla gelişim gösteren fintech çözümleri, işletmelere finansal süreçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetme olanağı sunuyor. Geleneksel finans sistemlerinde kredi erişimi, ödeme süreçleri ve muhasebe yönetimi genellikle zaman alıcı ve maliyetli bir hale gelirken, dijital çözümler bu süreçleri kolaylaştırıyor. Pluspay’in CEO’su Girayhan Koç, sahadan elde ettikleri geri bildirimlerle ödeme sistemlerine esnek yaklaşımlar geliştirdiklerini belirtirken, “En iyi çözümü, en kolay kullanım şekliyle sunmayı hedefleyen felsefemiz sayesinde, her geçen gün üye işyeri ve partner firma sayımızı artırarak ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

FİNTECH ÇÖZÜMLERİNİN AVANTAJI

Fintech çözümleri, işletmeler için en büyük avantajı sağlıyor. Koç, ödeme dünyasında sınırları kaldırarak ve standardı ileriye taşıyan öncü bir rol üstlendiklerini vurgulayarak, “Mobil, sanal ya da fiziki POS alternatifleri, QR kod ile ödeme, mobil cüzdan entegrasyonu ya da online krediye erişim gibi fintech araçları, işletmelerin pazardaki rekabet gücünü artırıyor. Özellikle ödeme süreçlerinin güvenli ve hızlı olması son derece hayati. İşletmeler, en büyük avantajı teknolojiyle gelen verimlilikten sağlayabildiklerini anladılar. O nedenle ihtiyaçlarına uygun çözüm neredeyse onu arayıp buluyorlar. Bu bir bakıma fintech ekosisteminin gelişimi için de dinamo rolü oynuyor” dedi.

YASAL UYUMLULUK VE GÜVENLİK

Pluspay’in tahsilatta uçtan uca tek hesap, tek ekran, tek nokta geçidi stratejisini paylaşan Koç, “HORECA (Otel, Restoran, Kafe) sektöründeki işletmelerden lojistik ve saha operasyonlarındaki ekiplere kadar geniş bir kesime hitap ediyoruz. Beklentileri yılların deneyimi ve sahadan aldığımız geri bildirimlerle iyi analiz ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

BKM TECHPOS ENTEGRASYONU

Bankalar ve ödeme cihazı üreticilerinin Bankalararası Kart Merkezi üzerinden tek bir altyapı ile birbirleriyle entegre çalışmasını sağlayan BKM TechPOS sisteminin sağladığı avantajlarla ilgili bilgi veren Koç, “BKM TechPOS kapsamında olmamız sayesinde tüm banka kartlarından ödeme alabiliyoruz. Bu entegrasyon ile tüm bankalardan tahsilat, taksit, kampanya tanımları, dijital slip işlemleri tek bir uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu durum, hem işletmeler hem de tüketiciler için ödeme deneyimini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.” dedi.

TEK ORAN VE AİDATSIZ CİHAZLAR

Üye işyerlerine tek oran sunduklarını belirten Koç, “Yıllık teminat bedeli talep etmiyoruz. Cihaz kullanımını aylık fiyatlandırıyor, ayrılık durumunda herhangi bir bedel almıyoruz. Fiyatlama politikamız proje isteklerine göre daha avantajlı seviyelere de gelebiliyor.” açıklamasında bulundu.

ENTEGRASYON KOLAYLIĞI

Sipariş yöneten yazılımlara entegrasyon imkanı sunduklarını aktaran Koç, “Bir restoran Pluspay’le çalışmak istediğinde, neredeyse sipariş yöneten yazılımların yarısıyla işbirliğimiz olduğu için hemen çalışmaya başlayabiliyoruz. Pazara hakim, POS cihazlarına entegre tüm yemek kartlarıyla entegrasyon sağlıyoruz.” şeklinde bilgiler verdi.

ÇEŞİTLİ DONANIM SEÇENEKLERİ

E-Fatura POS, Sanal POS, Cepte POS ve EFT POS gibi çoklu POS seçenekleri sunarak, ihtiyaçlara uygun donanım alternatifleri sunduklarını paylaşan Koç, “Kiosk, mini, tablet ya da POS Lite gibi farklı donanımlarla tüm bu hizmetlerimizi esnek hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üye işyerlerine sunulan yönetim paneli ile şube yönetimi, personel yönetimi ve cihaz yönetimi gibi yeteneklerin kazandırıldığını ifade eden Koç, ayrıca sipariş, tahsilat, iptal, iade gibi ödemeye konu tüm işlemlerin tek bir ekranda kayıt altına alındığını belirtti. “Ayrıca sistem, valörlü çalışmak isteyen üye işyerlerinin bekleyen valörlerini gördüğü ve finansal akışını yönettiği ekranlara da sahip. Her işlem için oluşan faturaların görüntülendiği ve KDV raporu gibi muhasebesel raporları da üreten yönetim paneli, rutin muhasebe operasyonlarında da üye işyerlerimize büyük kolaylık sağlıyor.” şeklinde sonlandırdı.