Trump’tan Çarpıcı Açıklamalar: İran Savaşına Zorunlu Müdahale

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında ülkenin ekonomik durumu ve İran’la ilgili askeri stratejileri konusunda dikkat çekici ifadelerde bulundu.

HARİKA BİR EKONOMİ

Trump, ABD’nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirtti ve İran’a yönelik alınan tedbirlerin uluslararası güvenlik açısından önemli olduğunu ifade etti.

SAVAŞA GİRMEK ZORUNDA KALDIM

İran’a karşı gerçekleştirdiği askeri müdahalenin mecburiyetinin altını çizen Trump, “Birkaç ay boyunca bir savaşa girmek zorunda kaldım. Gidip bir askeri operasyonla savaşmak zorunda kaldım. Bazıları buna savaş diyor, bazıları askeri operasyon. Kolay geçti çünkü dünyanın en büyük ordusuna sahibiz.” dedi.

NÜKLEER SİLAH TEHLİKESİ

Askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Trump, nükleer silah tehdidinin ciddiyetine dikkat çekti ve “Bunu yapmasaydım, şu anda nükleer silaha sahip bir İran olurdu. Ve eğer nükleer bir silaha sahip olsalardı, oradaki herkese ‘efendim’ demek zorunda kalırdınız ve bunu yapmak istemezsiniz.” ifadelerini kullandı.