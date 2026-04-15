McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100. Yılı İstanbul’da Kutlandı

Yıldız Holding’in dünya genelinde faaliyet gösteren atıştırmalık markası pladis, İngiltere’nin en sevilen bisküvi markası McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100. yılını İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Bu etkinlik, Türk ve İngiliz kültürlerini bir araya getirerek Londra, Stockholm, Amsterdam, Kopenhag, Helsinki ve Kahire’den sonra İstanbul’da gerçekleştirildi. Markanın uzun yıllara dayanan lezzet yolculuğu, misafirlere etkileyici bir deneyim sunarak kutlandı.

ETKİLEYİCİ BİR KÜLTÜREL HARMAN

Etkinlikte, McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin Londra’dan İstanbul’a uzanan lezzet öyküsü, Türk ve İngiliz kültürel sembollerinin harmanlandığı görsellik ve interaktif deneyim alanlarıyla misafirlere aktarıldı. Şef Maksut Aşkar’ın hazırladığı McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi ile birlikte iki ülkenin tatlı kültürlerinden esinlenerek oluşturulan lezzetler, sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun bisküvileri Türkiye ve İngiltere’nin simgeleriyle birleştiren eserleriyle göz doldurdu. Etkinlik, DJ Kaan Düzarat ve Jabbar’ın performanslarıyla da keyifli bir atmosfere büründü.

GÜÇLÜ GELENEĞİN YANSIMASI

McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin global başarı hikayesinin Türkiye pazarında da önemli bir yer bulduğunu belirten Ülker CEO’su ve pladis TURCA Başkanı Özgür Kölükfakı, “McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi, bir asırdır değişmeyen lezzeti ve güçlü mirasıyla dünyanın dört bir yanında tüketicilerin hayatında özel bir yere sahip. Bu ikonik ürün, pladis’in geniş ürün yelpazesinin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Gelecek dönemde McVitie’s’in de bulunduğu ürün portföyümüzü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz.” ifadesinde bulundu.

KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Etkinlikte markanın tarihsel köklerini İstanbul’da kutlamanın Türkiye pazarıyla olan ilişkisinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren pladis TURCA CMO’su Mustafa Kabakçı ise, “McVitie’s, Türkiye’deki artırdığı ürün çeşitliliği ve iletişim çalışmaları sayesinde tatlı bisküvi kategorisinde en hızlı büyüyen marka oldu. ‘Adı McVitie’s, Tadı Nefis’ söylemiyle ürünün tadına vurgu yaparak sıcak ve samimi bir iletişim yürütüyoruz. 100. yıl etkinliğini, iki ülke kültürünü bir araya getiren bir kurguyla tasarlayarak markanın hikayesini tüketicilerimizle daha derin bir bağlantı kuracak şekilde aktarmayı hedefledik. İleriye dönük tüketici deneyimini ön planda tutan yenilikçi yaklaşımımızla markalarımızın değerini artırmaya devam edeceğiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BİR ASIRLIK HİKAYE 1925’TE BAŞLADI

McVitie’s, 1839 yılından beri Birleşik Krallık’ın en sevilen bisküvi ve keklerinin üretimini üstleniyor. Avrupa’nın en büyük bisküvi üretim tesisine sahip olan Harlesden fabrikası, yoğun dönemlerde günde 30 milyon tatlı ve 50 milyon tuzlu bisküvi üretebiliyor. McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin tarihi ise, ilk kez çikolata kaplanarak satışa sunulmasının gerçekleştiği 1925 yılında Londra’daki Harlesden tesisinde başlamış durumda.