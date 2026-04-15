Okan Buruk’un Oğlu PFDK’ya Sevk Edildi

Trendyol Süper Lig’de 29. hafta tamamlanmış durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapmış olduğu sevkleri duyurdu.
TFF, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un oğlu Yiğit Ali Buruk’un disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Sevk gerekçesi olarak “sportmenliğe aykırı hareketi” gösterildi.
“GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”